W wyprawce dla kota, oprócz misek na pożywienie czy kuwety, powinien znaleźć się również transporter. Jest on niezbędny, jeśli musimy bezpiecznie przetransportować pupila do weterynarza, czy też chcemy wybrać się z nim do rodziny lub na wakacje.

Kupując kota do domu, trzeba zadbać o to, by czuł się w nim jak najlepiej. Wyprawka dla małego czworonoga powinna przede wszystkim zaspokoić jego podstawowe potrzeby – musi mieć on z czego jeść i gdzie się załatwić. Warto również zapewnić mu zabawki i akcesoria do pielęgnacji.

Podstawowa wyprawka – miska i kuweta

Zanim kot trafi do naszego domu, powinniśmy zaopatrzyć się w miskę i kuwetę dla niego. Miska na pokarm nie powinna być większa niż 0,3 l, zaś miska na płyny nie przekraczać pół litra pojemności. Ważne, żeby nie przekarmiać czworonoga oraz dbać, by otrzymywał karmy bogate w wartości odżywcze i witaminy. Z kolei podając płyny, należy pamiętać, że mleko krowie dla kota jest niezdrowe i powoduje biegunkę oraz rozstrojenie jego układu pokarmowego.

Kuwetę można kupić krytą lub otwartą. Zdecydowanie wygodniejsza i bezpieczniejsza dla kota jest ta z daszkiem. Główną zaletą kuwety krytej jest to, że rzadziej wysypuje się z niej żwirek, a mały czworonóg czuje się w niej swobodnie. Niektóre koty nie lubią jednak obudowanych przestrzeni, dlatego dla nich lepsza będzie kuweta otwarta.

Zabawki dla kota

Młode koty uwielbiają zabawę. Zabawki dla nich powinny rozbudzać ciekawość i rozwijać ich kondycję fizyczną. Koty z natury są łowcami, dlatego najlepsze dla nich mogą okazać się różnego rodzaju piłeczki czy przedmioty w kształcie myszek. Należy pamiętać, aby materiały, z jakich są wykonane były jak najmocniejsze i najtrwalsze (najlepiej z poliestru) – pozwoli to na długą i bezpieczną zabawę naszego pupila. Koty lubią również eksplorację (odkrywanie nieznanych terenów i miejsc). Warto w związku z tym kupić im specjalny domek czy tunel, w którym będą mogły się chować, skakać i przedzierać. Oczywiście tego typu zabawki łatwo zastąpić zwykłymi pudełkami, które koty uwielbiają.

Akcesoria dla kota – gilotyna, szczotka, grzebień, drapak

Osoby decydujące się na kota, powinny zaopatrzyć się również w szczotkę oraz gilotynę do paznokci. Wybór grzebienia do czesania jest zależy od długości i typu futra czworonoga. Prócz gilotyny do pazurków, warto kupić kotu również drapak. Na rynku można znaleźć wiele ich rodzajów, od małych i niskich, do wielkich i wysokich. Drapaki, co najważniejsze, powinny być wykonane jak najstaranniej. Te chwiejne i niestabilnie mogą szybko odstraszyć kota.

Ile kosztuje wyprawka?

Koszt wyprawki uzależniony głównie jest od budżetu, jakim dysponuje właściciel. Podstawową miskę do picia lub jedzenia można kupić za około 10 zł. Duży worek wartościowej karmy to wydatek około 100 zł. Kuweta ze żwirkiem może kosztować około 50 zł. W wyprawce uwzględnione powinny być również zabawki, transporter i narzędzia do pielęgnacji. Najtańsze drapaki można kupić już za 20 zł, transportery za ok. 100 zł, zaś gilotynę do paznokci za 10 zł. Przygotowując się na przyjęcie kota do domu, warto więc mieć zarezerwowane przynajmniej 200 zł na jego wyprawkę.

