Ograniczając kaloryczność pożywienia dla kota, należy pamiętać, że 5% tłuszczu zawartego w mokrej karmie to odpowiednik suchej karmy, która ma 20% tłuszczu. Najlepsze suche oraz mokre karmy dla kotów nie mogą zawierać nietrawionych przez koty zbóż.

W diecie każdego kota po ukończeniu 4. miesiąca życia powinno dominować mięso. Zwracajmy uwagę na „produkty pochodzenia zwierzęcego”, znajdujące się w części suchych i mokrych karm, ponieważ nie zawierają mięsa, a odpady produkcyjne z rzeźni.

Sucha karma dla kota: ze zbożami czy bez?

Koci układ pokarmowy nie jest w stanie trawić zbóż. Jednak wiele suchych oraz mokrych karm zawiera takie wypełniacze jak owies, pszenicę, jęczmień, proso, kukurydzę, otręby, ryż, kasze, mączki zbożowe. Nie powinno się karmić kota pokarmem zawierającym zboża. Dopuszczalny natomiast jest dodatek ziemniaków lub grochu. Karmy bezzbożowe są najczęściej tańsze niż zawierające zboża, kot szybciej się nimi najada i zjada mniej pokarmu, a jego odchody wydzielają mniej intensywny zapach. Kot rzadziej korzysta z kuwety (nie musi wydalać niestrawionych zbóż) i zużywa się mniej żwirku. Jest zdrowszy, nie trzeba często zabierać go do weterynarza i dłużej żyje. Warto więc zwrócić szczególną uwagę na skład suchej karmy dla kota przed jej zakupem i wybrać bezzbożową, całkowicie przyswajalną przez układ pokarmowy czworonoga. Dobrej jakości suche kocie karmy zawierają także warzywa, owoce, żywe kultury bakterii, antyoksydanty, nie mają sztucznych barwników ani konserwantów.

Najlepsza mokra karma dla kota

Właściciele kotów powinni unikać kupowania swoim pupilom karm, na których etykiecie znajduje się napis „4% produktów pochodzenia zwierzęcego” lub „produkty pochodzenia zwierzęcego (4% kurczaka)”. Oznacza to, że jedzenie nie zawiera 4% mięsa z kurczaka, a drobiowe odpadki produkcyjne z rzeźni, takie jak mielone pióra, dzioby, łapki, włosy w ilości 4% objętości opakowania. Reszta to nietrawione przez koty odpadki zbożowe, a także soja, popiół, a nawet włókna. Koty stale karmione tego rodzaju karmami cierpią na zaparcia, biegunki, mają nadwagę, chorują na cukrzycę, nerki lub wątrobę i nie mają w diecie wystarczającej ilości białka z mięsa. Oprócz suchej karmy warto podawać pupilowi surową wołowinę, drób lub podroby, które można mrozić i przedłużać czas ich przechowywania. Takie pożywienie dodatkowo zawiera wodę, więc jeśli kot nie pije zbyt dużo, uzupełni przy okazji braki płynów.

5% tłuszczu, który zawiera mokra karma to odpowiednik suchej karmy z 20% tłuszczu. Po kastracji lub sterylizacji koty niewychodzące na zewnątrz, mają skłonność do mniejszej ruchliwości oraz przybierania na wadze. Jeśli zaobserwuje się tycie i spowolnienie metabolizmu u swojego kota, należy stopniowo wprowadzić zmiany do jego codziennej diety. Karmy suche typu „indoor” czy „light” mają obniżoną kaloryczność i nie zawierają zapychających i bezwartościowych zbóż. Warto karmić nimi koty, zwłaszcza te mało ruchliwe czy niezbyt skłonne do zabawy. Nie należy gwałtownie zmieniać kociego menu – może to skutkować problemami trawiennymi. Ilość karmy zmniejsza się powoli, mieszając coraz mniejszą porcję standardowej karmy z karmą o ograniczonej ilości kalorii.

