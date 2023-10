W studiu telewizyjnym Monika Olejnik zwraca na siebie uwagę widzów, dzięki dużej charyzmie. Prowadząca program "Kropka nad i" uchodzi za jedną z najostrzejszych dziennikarek w Polsce. Obok redaktorki nie da się przejść obojętnie także na ulicy. Prezenterka jest znana z zamiłowania do ubrań oraz dodatków luksusowych marek. 67-latka nie boi się eksperymentować i regularnie pojawia się na mieście w odważnych stylizacjach. Ostatnio paparazzi wypatrzyli Monikę Olejnik w jesiennym looku z torbą wartą fortunę.

Reklama

Monika Olejnik w drogiej stylizacji

Niedawno Monika Olejnik znów pokazała się w centrum miasta w stylizacji, o której jest głośno. 67-latka tego jesiennego dnia postawiła na długi, niemal sięgający ziemi prochowiec. Doświadczona dziennikarka odwiedziła znany warszawski salon Moliera 2.

Zobacz także: Monika Olejnik na mieście w jesiennej stylizacji. Jej buty szokują

Monika Olejnik

Tym razem jednak to dodatki Moniki Olejnik odegrały główną rolę. Prezenterka telewizyjna wybrała czarne kozaki. Do tego dobrała ciemne okulary przeciwsłoneczne. Dopełnieniem looku była torba Chanel za blisko 60 tysięcy złotych. Dziennikarka wie, jak zwrócić na siebie uwagę.

Monika Olejnik

Monika Olejnik potrafi pokazać się w wywołującej sensację stylizacji także w studiu. Niedawno redaktorka zaprezentowała się w "Kropce nad i" w odważnym, czerwonym looku. Podoba wam się styl dziennikarki?

Monika Olejnik

Zobacz także: Monika Olejnik w rockowym wydaniu. Zaskoczyła wyrazistą spódnicą

Reklama

Choć moda odgrywa ważną rolę w życiu 67-latki, redaktorka nie zapomina o tematach społeczno-politycznych i nadal zabiera głos, gdy czuje taką potrzebę. Ostatnio Monika Olejnik poinformowała o tragicznym zdarzeniu i zaapelowała do polskich gwiazd, by sprzeciwiły się przemocy po tym, co stało się w Trójmieście.

Monika Olejnik