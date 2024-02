Odkąd Celine Dion odwołała wszystkie koncerty zaplanowane na 2023 i 2024 rok, fani kanadyjskiej diwy zastanawiają się, czy jeszcze kiedyś będą mogli zobaczyć swoją idolkę na scenie. Niestety jak na razie nie nic nie wskazuje na to, żeby stan zdrowia wokalistki pozwolił jej na występy na żywo. Przypominamy, że w 2022 roku artystka poinformowała, że cierpi na nieuleczalną chorobę – zespół sztywności uogólnionej. Na koniec stycznia Dion opublikowała ważne oświadczenie, w którym opowiedziała o życiu ze schorzeniem i swojej dalszej karierze.

Celine Dion udokumentowała życie z nieuleczalną chorobą

Powoli najwierniejsi fani kanadyjskiej diwy tracą nadzieję na to, że będą mogli jeszcze wybrać się na jej koncert. Niestety ostatnie doniesienia wskazują na to, że Celine Dion czuje się coraz gorzej. Wokalistka pozostaje pod opieką swojej siostry, która wprowadziła się do domu gwiazdy. Największym problemem artystki są bolesne i uporczywe skurcze, które prowadzą do utraty kontroli nad mięśniami.

30 stycznia Celine Dion opublikowała na swoim Instagramie obszerny wpis, w którym opowiedziała o trudnym okresie. Kanadyjska wokalistka przyznała, że nie było jej łatwo nauczyć się żyć z chorobą, która będzie jej towarzyszyła już zawsze. Dodała, że choć diagnoza wywróciła jej życie do góry nogami, to nie chce, by całkowicie ją definiowała.

Te ostatnie kilka lat było dla mnie ogromnym wyzwaniem, podróżą od odkrycia mojej choroby do nauczenia się, jak z nią żyć i sobie radzić, ale nie pozwolić, by mnie definiowała – napisała Celine Dion na Instagramie.

W dalszej części wpisu artystka przyznała, że cały czas walczy, żeby wrócić na scenę. Postanowiła udokumentować cały proces. I tak powstał film dokumentalny o twórczości oraz życiu prywatnym kanadyjskiej gwiazdy. Niedługo światło dzienne ujrzy produkcja o tytule „I Am: Celine Dion”. Reżyserka dokumentu, nominowana do Oscara Irene Taylor pokazała m.in. kulisy zmagań diwy z chorobą

W miarę kontynuowania drogi, by wznowić moją karierę sceniczną, zdałam sobie sprawę, jak bardzo za tym tęskniłam, za możliwością zobaczenia się z moimi fanami. Podczas tej nieobecności zdecydowałam, że chcę udokumentować tę część mojego życia, by zwiększyć świadomość na temat tej mało znanej choroby, by pomóc innym, którzy się z nią zmagają – przekazała Dion.

Dokument o jednej z najsłynniejszych wokalistek na świecie ma trafić na platformę Amazon Prime Video. Jak na razie nie poinformowano, na kiedy planuje się premierę produkcji. Wiemy, że kamery towarzyszyły Celine Dion przez rok, dzięki czemu fani będą mogli zobaczyć nieznane sceny z życia diwy.

Ten dokument jest surowym, intymnym portretem kluczowego czasu w jej życiu osobistym i karierze, odsłonięciem kurtyny w jej podróży w miarę pokonywania niewyobrażalnej diagnozy (…) – poinformowała szefowa Amazon MGM Jennifer Salke.

