Na wyprawkę dla królika składa się: klatka, miseczka, poidełko, paśnik, wyściółka, gryzak i kuweta. Oprócz podstawowych akcesoriów trzeba zaopatrzyć się w jedzenie, np. warzywa, siano, liście, granulat. Dodatkowo miłośnik królików może kupić transporter do przewożenia zwierzęcia, szczotkę do czesania oraz akcesoria do zabawy.

Klatki dla królika raczej nie stawia się na balkonie, przy grzejniku lub w ruchliwych obszarze. Dobrym miejscem na schronienie dla zwierzęcia jest np. róg pokoju, najlepiej zaciemniony.

Klatka dla królika i akcesoria na jedzenie i picie

Minimalny rozmiar klatki dla królika to 100 centymetrów długości i 50 centymetrów szerokości. Wybierając zagrodę warto kupić taką, w której zwierzę będzie poruszało się swobodnie. Do klatki musi się zmieścić poidełko, miseczka na granulat, paśnik na siano oraz kuweta. Jeśli klatka jest duża, właściciel królika może kupić dodatkowo specjalny domek, w którym pupil będzie mógł spać lub schować się. Wskazane jest wypuszczanie zwierzęcia z klatki. Jeżeli często będzie przebywać w zamknięciu, może stać się bardziej nerwowe, a nawet agresywne.

Królicza kuweta i rodzaje wyściółek

Do wyścielania kuwety dla królika najczęściej używa się niezbrylającego drewnianego żwirku (opakowanie kosztuje około 13-30 złotych), ponieważ wchłania wilgoć i brzydkie zapachy. Niektórzy na ściółkę używają też siana, wiórów lub miękki papier. Do czyszczenia przyda się specjalna łopatka do kuwety, którą można dostać w każdym sklepie zoologicznym. Jej koszt to od 3 do 10 złotych.

Zabawki i gryzaki dla królika: kartonowe pudła, wiklinowe kosze, gałęzie

Dobrze, żeby królik zawsze miał coś, co może żuć, inaczej, najprawdopodobniej zacznie podgryzać domowe sprzęty. Na zabawki i gryzaki mogą posłużyć kartonowe pudła, rolki po papierze toaletowym, wiklinowe kosze czy kawałek gałęzi drzewa.

Akcesoria do pielęgnacji królików: szczotki, grzebienie, cążki

W przypadku królików długowłosych konieczne jest posiadanie szczotki lub grzebienia. Regularne czesanie pozwoli pozbyć się martwych włosów oraz zapobiegnie plątaniu się futra. Właściciel królika może też zaopatrzyć się w cążki do obcinania zbyt długich pazurów.

Transporter czyli przenośna klatka dla królika

Klatka transportowa jest szczególnie przydatna, gdy trzeba przewieźć zwierzę np. do weterynarza. Trzymanie królika na rękach przez całą podróż może być dla niego bardzo stresujące. Dno przenośnej klatki najlepiej wyścielić ręcznikiem lub kocem, żeby zwierzę nie ślizgało się w czasie transportu.