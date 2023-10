Od lat przez tysiące fanów w Polsce śledzone są nie tylko zawodowe dokonania Małgorzaty Rozenek-Majdan, ale także jej styl. Gwiazda jest prawdziwą inspiracją dla wielu kobiet, które odtwarzają jej looki. Teraz prezenterka po raz kolejny zachwyciła swoim zestawem. Zobaczcie, jak wyglądała.

Letnia stylizacja Małgorzaty Rozenek-Majdan

Małgorzata Rozenek-Majdan po modowych wpadkach na początku kariery, w końcu odnalazła swój styl. Teraz inspiruje się najnowszymi trendami, choć nie goni za nimi za wszelką cenę, a w jej szafie można znaleźć zarówno elementy garderoby od światowych marek, jak i te z sieciówek. Jej stylizacje spotykają się z pozytywnymi, jak i negatywnymi opiniami. Gwiazda TVN nie przejmuje się jednak krytyką, gdyż najważniejsze jest dla niej to, żeby sama sobie się podobała.

- Po to mam swoje życie, żeby czerpać z niego, więc jeżeli mam ochotę założyć coś, co może być źle odebrane, to i tak to zakładam - mówiła w wywiadzie dla "Fashion Post".

To, co zakłada, często zależy od tego, w jakim humorze się obudzi. Wiadomo także, że lubi podkreślać swoją kobiecość odsłaniając nogi oraz gustować w klasycznych kolorach, jak czerń, biel czy beż. Udowodniła to po raz kolejny swoją najnowszą, letnią stylizacją.

We wtorek 18 lipca Małgorzata Rozenek-Majdan została przyłapana przez paparazzi na ulicach Warszawy. W towarzystwie znajomej odwiedziła swój butik odzieżowy Mrs. Drama, a także restaurację. Na tę okazję założyła sweterek z krótkim rękawem w kolorze kremowym, do którego dobrała krótkie spodenki z czarnymi elementami i wysokim stanem.

Z dodatków uwagę zwracały ciemne okulary lenonki oraz modne, pikowane, czarne sandały marki Public Desire. Poza tym w oczy rzucała się dużych rozmiarów materiałowa torba, na której widniał napis "BALI", a także szerokość i długość geograficzna tej wyspy. Można więc przypuszczać, że była prowadząca "Dzień Dobry TVN" kupiła ten dodatek podczas niedawnych wakacji.

Spójrzcie tylko na najnowsze zdjęcia paparazzi. Małgorzata Rozenek podczas wizyty w butiku poprawiała sobie makijaż, a później wybrała się na coś słodkiego.

Jak Wam się podoba jej look?