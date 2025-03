Marina Łuczenko, żona Wojciecha Szczęsnego, regularnie dzieli się w mediach społecznościowych fragmentami swojego życia rodzinnego. Obecnie cała rodzina mieszka w słonecznej Hiszpanii, a Marina właśnie pokazała urocze kadry ze spaceru. Tym razem piosenkarka pochwaliła się nową spacerówką swojej córki. Nie jest to jednak zwyczajny model – gwiazda postawiła na luksusowy design i prestiżową markę. Fani szybko zwrócili uwagę na elegancki wygląd i wysoką jakość wykonania dziecięcego wózka. Jednak największe emocje wzbudziła jego cena.

Marina wybrała nowy wózek dla córki

Marina Łuczenko zdecydowała się na ekskluzywny model wózka, którego cena sięga 4 tysięcy złotych. Tego rodzaju produkty cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród gwiazd i celebrytów, ponieważ łączą w sobie funkcjonalność z elegancją. Koszt takiego wózka to niemała suma, która dla wielu osób może wydawać się przesadzona, jednak w świecie show-biznesu wiele znanych osób wydaje prawdziwą fortunę na luksusowe akcesoria dziecięce. Spacerówka Noelii marki Muuvo za 4 tys. zł zdecydowanie nie należy do najdroższych wózków wśród gwiazd, a co więcej nie jest nawet najdroższa w pokaźnej kolekcji Szczęsnych. Do tej pory rekordzistką jest Izabela Janachowska, która woziła swojego syna w wózku wartym 20 tys. zł.

Wygląda na to, że Marina wybrała inny kierunek i zamiast coraz droższych modeli, sięga po te ze średniej półki. Tym razem zdecydowała się na beżowo-czarny model spacerówki i nie ukrywa, że doskonale sprawdza się zarówno podczas spacerów po mieście, jak i w trudniejszych terenach.

Marina pokazała wózek dla córki fot. Instagram marina_official

Internauci zachwycają się zdjęciami Mariny z Noelią

Fani są zachwyceni wyborem Mariny Łuczenko, podkreślając, że gwiazda ma doskonały gust i dba o najwyższą jakość dla swojej córki. Nie zabrakło też kilku głosów krytyki, ale co ciekawe, internauci zwrócili uwagę na coś jeszcze. Jedni piszą, że Noelia rośnie jak na drożdżach, a inni podkreślają, że Marina na nowych zdjęciach wygląda jeszcze lepiej niż dotychczas.

Jejku Noelka już taka duża

Cudowna mama z cudowną córką

Patrzę na ten outfit i mam wrażenie, że jest mocno inspirowany stylem Hiszpanek. Wyglądasz pięknie

