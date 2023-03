Małgorzata Kożuchowska z torbą za niemal 30 tysięcy złotych [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Paparazzi uwielbiają Małgorzatę Rozenek i towarzyszą jej niemal codziennie. Tym razem udało im się uchwycić gwiazdę w czasie wolniejszego dnia, gdy wybrała się z dziećmi na zakupy do popularnego marketu, odwiedziła swój butik oraz wybrała się na krótki spacer po mieście z Radosławem Majdanem. Uwagę przyciąga neonowy komplet, który wybrała "Perfekcyjna Pani Domu". Wygląda stylowo? Małgorzata Rozenek spędza dzień z rodziną. Nie zapomniała też o swoim butiku Każdy dzień Małgorzaty Rozenek jest wypełniony obowiązkami po brzegi, a ona sama zdaje się nie zwalniać tempa nawet na chwilę. Niedawno Rodzina Majdanów przeprowadziła się do nowej luksusowej willi i od tamtej pory gwiazda szczegółowo relacjonuje postępy prac. Jakiś czas temu Małgorzata Rozenek została skrytykowana za wystrój wnętrz , a fani wytknęli jej, że wszystko "wygląda trochę jak w meblowym". To nie zraziło gwiazdy i dalej urządza swoje gniazdko - na tapecie obecnie jest działka wokół domu, a Małgorzata Rozenek zabrała się za porządki w ogrodzie . Po intensywnym czasie gwiazdorska para zdecydowała się na chwilę oddechu. Zobacz także: Małgorzata Rozenek pochwaliła się total lookiem z wiskozy. Fani grzmią: "Chyba ze złota za 700 zł" Małgorzata Rozenek została sfotografowana na spacerze z synami. We trójkę w wygodnych stylizacjach ruszyli do jednego z pobliskich sklepów spożywczych, a po powrocie do domu, gwiazda pojechała do butiku, aby tam pokazać swoim fankom kolejne nowości, które już niedługo pojawią się w sklepie. Z pracy odebrał ją oczywiście mąż, Radosław Majdan. Zobacz także: Małgorzata Rozenek chwali się efektami ćwiczeń w nowej willi. Fani: "Photoshop widać aż do bólu" Żona Radosława Majdana wybrała luźną dresową stylizację, która...