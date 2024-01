Allan Krupa w ostatnim czasie podbija nie tylko scenę muzyczną, ale i polski show-biznes. Syn Edyty Górniak niedawno zmienił swój wizerunek i wygląda na to, że zaczął przywiązywać ogromną wagę do swoich stylizacji. Właśnie pochwalił się jedną z nich i naprawdę zaskoczył, bo ma na sobie zestaw za ponad 60 tys. zł.

Reklama

Allan Krupa pochwalił się stylizacją z torbą za 50 tys. zł

Allan Krupa już od jakiegoś czasu stawia na streetwearowe stylizacje, podobnie zresztą jak jego nowa dziewczyna Nicole Pniewska. Para ostatnio wystąpiła razem podczas Sylwestra z Dwójką i coraz chętniej publikują wspólne zdjęcia. Teraz Allan Krupa zaprezentował się w jeansach Denim Tears x Levi's za 1,500 zł i butach za 6,5 tys. zł, ale to markowa torba zwraca największą uwagę. To model Louis Vuitton w zielonym kolorze z kolekcji Pharrell Williams warty ok. 50 tys.zł

Zobacz także: A jednak, potwierdziły się plotki o synu Edyty Górniak! Wokalistka jest wniebowzięta, stało się

Co ciekawe, Allana Krupę podczas sesji przyłapał Jakob Kosel z "Top Model" i przy okazji zdradził, że autorem zdjęć jest tata Nicol Pniewskiej, Bart Pnikewski - influencer doskonale znany w modowym świecie.

Instagram @jakobkosel

Internauci są zaskoczeni i zachwyceni stylizacją Allana Krupy i piszą wprost: "Rakieta".

Fajna torba napisała Jakob Kosel

Nieziemski głos i boska torba

Tak widzimy torbę

Podoba Wam się najnowsza stylizacja syna Edyty Górniak?

VIPHOTO/East News

Reklama

Zobacz także: Edyta Górniak marzy o własnym reality show? "Mam kilka fajnych pomysłów"