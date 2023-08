Styl Izabeli Janachowskiej może być inspirujący dla wielu kobiet. Była tancerka bowiem świetnie zna się nie tylko na branży ślubnej, ale także modowych trendach, które na bieżąco śledzi. Kilka dni temu paparazzi przyłapali ją na mieście w luźnej stylizacji. Nawet wtedy prezenterka do całości dobrała dodatki z górnej półki.

Przez wiele lat Izabela Janachowska związana była ze światem tanecznym, a jej szafy zapełniały cekinowe kreacje o odważnych krojach. Po tym, jak postanowiła rozwijać się w innym kierunku, zaczęła eksperymentować z innymi ubraniami i w końcu znalazła swój styl, który z biegiem lat znacznie złagodniał. Wiadomo, że teraz najczęściej stawia na pastelowe i klasyczne elementy garderoby, choć w jej garderobie znajdują się ubrania z różnych etapów w życiu, do których jest niezwykle przywiązana. Sama przyznała, że odkąd na świecie pojawił się jej synek, to jemu zdecydowanie częściej kupuje elementy garderoby, niż sobie.

- Wydaje mi się, że ja jestem dosyć rozsądna w robieniu zakupów. Jeżeli decyduję się na coś, co jest drogie, markowe, to stawiam na takie modele, które są po prostu ponadczasowe. Więc jeżeli w mojej szafie widzimy coś od Chanel, to na pewno musi to być coś, co ubiorę dziś i pewnie za 5 czy 10 lat - zdradziła Izabela Janachowska w cyklu "Moda na spacer".