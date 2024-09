Niepokojące informacje z otoczenia jednego z najbogatszych Polaków - Zygmunta Solorza. Czy jego wielomiliardowe imperium jest zagrożone? W sieci pojawiły się szokujące doniesienia - poznajcie szczegóły niżej!

Zygmunt Solorz-Żak urodzony jako Zygmunt Józef Krok 4 sierpnia 1956 roku w Radomiu to polski przedsiębiorca i inwestor. Znany jest przede wszystkim jako właściciel Grupy Polsat, jednej z największych grup medialnych w Polsce. Biznesmen pierwsze nazwisko przejął po swojej pierwszej żonie, natomiast drugie po drugiej. Jest ojcem trójki dzieci: syna Tobiasa, którego pochodzi z pierwszego małżeństwa, oraz dwójki pociech z drugiego związku - córki Aleksandry i syna Piotra. W tym roku Solorz kolejny raz złożył przysięgę małżeńską, związując się z Justyną Kulką, która jest jego trzecią żoną.

Tak wygląda imperium Zygmunta Solorza-Żaka

Zygmunt Solorz-Żak jest założycielem i głównym udziałowcem największych polskich firm telekomunikacyjnych i medialnych. Swoją przygodę z biznesem Solorz rozpoczął od założenia Telewizji Polsat, która szybko stała się jednym z najpopularniejszych kanałów telewizyjnych w Polsce. Dzięki zdobyciu pierwszej prywatnej koncesji na nadawanie ogólnopolskiego kanału telewizyjnego Solorz otworzył drogę do rozwoju prywatnych mediów w Polsce. Ten sukces jeszcze bardziej zmotywował Solorza, który rozszerzył swoje działania na sektor telekomunikacyjny. Przejęcie Polkomtelu, operatora sieci komórkowej Plus, było jedną z największych transakcji na polskim rynku. Dzięki temu Solorz umocnił swoją pozycję na rynku telekomunikacyjnym i zapewnił swoim klientom kompleksową ofertę usług.

Imperium biznesowe Zygmunta Solorza-Żaka jest rozległe i obejmuje wiele spółek działających w różnych sektorach gospodarki:

Cyfrowy Polsat: To jedna z największych spółek w grupie Solorza. Jest to operator telewizji satelitarnej i platformy cyfrowej, który oferuje usługi telewizyjne, internetowe i telefoniczne.

Telewizja Polsat: To komercyjna telewizja ogólnopolska, która była pierwszym prywatnym kanałem telewizyjnym w Polsce.

Polkomtel: Ta spółka jest właścicielem sieci komórkowej Plus, jednego z największych operatorów telefonii komórkowej w Polsce.

Netia: To operator telekomunikacyjny, który świadczy usługi szerokopasmowego dostępu do internetu, telefonii stacjonarnej i telewizji.

Elektrim: To spółka energetyczna, która zajmuje się produkcją i dystrybucją energii elektrycznej.

Zygmunt Solorz-Żak inwestuje także w inne sektory gospodarki, takie jak:

Energetyka: jest właścicielem elektrowni.

Finanse: posiada udziały w bankach i firmach ubezpieczeniowych.

Sport: inwestuje w kluby sportowe.

Kim są dzieci Zygmunta Solorza?

Pierwszą żoną Zygmunta Solorza była Ilona Solorz, którą poznał w RFN. Para była ze sobą siedem lat. Solorz wrócił do Polski, a jego była żona, została z ich synem Tobiasem w Niemczech. W Polsce biznesmen poznał swoją drugą żonę Małgorzatę Żak. Była ona założycielką i byłym prezesem Fundacji Polsat. Jednak i to uczucie nie przetrwało próby czasu. Para rozstała się w po 20 latach związku (w 2014 roku). Owocami małżeństwa z Małgorzatą Żak są dzieci: Piotr Żak i Aleksandra Żak.

Dzieci Zygmunta Solorza raczej stronią od mediów i cenią sobie swoją prywatność. Najstarszy syn biznesmena to Tobias Solorz. Wiadomo, że aktualnie pełni funkcję członka rady nadzorczej spółki będącej właścicielem hotelu Belvedere w Zakopanem oraz zarządza hotelem Czarny Potok również w Zakopanem. W życiu prywatnym Tobias związany jest z o 13 lat młodszą żoną - Moniką Suchocką, która była Miss Nastolatek 2009. Para ma kilkuletnią córkę. W przeszłości syn Zygmunta Solorza miał już żonę, którą była Aleksandra Fajęcka. Ich małżeństwo trwało 5 lat.

Piotr Żak wykształcenie zdobył na University of London, oraz na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie Piotr Żak zarządza Polsatem, gdzie jest prezesem. Jego kariera w imperium ojca rozpoczęła się w 2016 roku, kiedy to objął stanowisko w Radzie Nadzorczej Telewizji Polsat. W 2014 roku rozpoczął również swoją działalność biznesową, w której koncentruje się na wykorzystaniu potencjału nowych technologii w służbie klientów indywidualnych i biznesowych. O córce Zygmunta Solorza Aleksandrze Żak nie wiele wiadomo.

Dzieci Zygmunta Solorza mają konflikt z jego żoną

W ostatnim czasie dzieci Solorza-Żaka znalazły się w centrum medialnej uwagi ze względu na spór rodzinny. Synowie i córka wysłali list do wyższej kadry zarządzającej spółkami należącymi do ich ojca, wyrażając zaniepokojenie o jego zdrowie i podejmując wątpliwości co do niektórych decyzji podejmowanych w jego imieniu przez obecną żonę - Justynę Kulkę. Dzieci twierdzą, że od czasu ślubu ojca z Justyną Kulką, ich kontakt z nim został znacznie ograniczony. Sugerują, że to nowa żona kontroluje dostęp do Zygmunta Solorza. Dzieci podważają legalność małżeństwa zawartego w Liechtensteinie między ich ojcem a nową małżonką. Niewątpliwie trójka rodzeństwa ma obawy o przyszłość biznesu ojca i obawia się, iż obecna sytuacja może negatywnie wpłynąć na przyszłość rodzinnego biznesu.

Tobias, Piotr i Aleksandra post wysłali e-mail do kadry zarządzającej czterech kluczowych firm ojca, aby ostrzec przed potencjalnymi zagrożeniami. W sieci pojawiły się sugestie, że dzieci mogą obawiać się, że to ich macocha przejmie całe imperium Solorza. W serwisie Wyborcza.pl pojawił się artykuł "Wstrząs w imperium Solorza. Kto chce przejąć kontrolę nad spółkami jednego z najbogatszych Polaków". Autorzy tekstu ujawnili, że w poniedziałek (23.09) kilkudziesięciu menedżerów Cyfrowego Polsatu, Telewizji Polsat, Polkomtelu i Netii otrzymało dokument podpisany przez dzieci Zygmunta Solorza. Na wstępie maila synowie i córka przyznali, że ich kontakt z ojcem jest utrudniony, z powodu jego choroby i nie mają pewności, gdzie aktualnie przebywa.

Mail jest de facto ostrzeżeniem przed próbą przejęcia biznesu Solorza przez osoby - według jego dzieci - nieuprawnione - napisano w GW.

Według informacji zawartych w GW dzieci Solorza zwracają uwagę menedżerom, aby zachowali ostrożność przy realizacji poleceń pochodzących od osób, których niedawno uzyskane kompetencje mogą budzić wątpliwości. Sugerują również, aby unikać podpisywania dokumentów, jeśli mają jakiekolwiek wątpliwości co do ich prawomocności. Aby załagodzić sytuację, wczorajszego wieczora Tomasz Matwiejczuk, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej Grupy Polsat w imieniu giełdowego Cyfrowego Polsatu rozesłał oświadczenie:

Przede wszystkim Spółka działa i pracuje w normalnym trybie. Spółka z zasady nie komentuje działań swoich akcjonariuszy i nie zajmuje się relacjami rodzinnymi któregokolwiek ze swoich akcjonariuszy. Spółka działa na podstawie statutu, w którym jasno są opisane procedury podejmowania decyzji w Spółce. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane we wszystkich sprawach opisanych w statucie. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane na bieżąco. Pracami Rady jako Przewodniczący kieruje Zygmunt Solorz.

Na początku października w Cyfrowym Polsacie mogą nastąpić zmiany w zarządzie. Na 8 października zaplanowano nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki, podczas którego jednym z punktów porządku obrad jest rozpatrzenie i podjęcie decyzji dotyczących modyfikacji składu rady nadzorczej.

Kim jest żona Zbigniewa Solorza?

Aktualną żoną Zygmunta Solorza jest Justyna Kulka. Od momentu zawarcia małżeństwa z miliarderem znalazła się w centrum uwagi mediów, głównie ze względu na konflikt, jaki wybuchł pomiędzy nią a dziećmi Solorza. Jeszcze przed ślubem Justyna Kulka pełniła różne funkcje w grupie kapitałowej Polsat Plus. Pomiędzy Zygmuntem Solorzem, a jego żoną jest ponoć spora różnica wieku, co mogło przyczynić się do konfliktu rodzinnego. Justyna Kulka jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Marketingu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończyła studia MBA. Aktualnie jest członkiem zarządu pionu handlowego Plus Bank S.A. i dyrektorem departamentu strategii marketingowej w Grupie Cyfrowy Polsat.

Justyna Kulka to postać kluczowa w aktualnym konflikcie rodzinnym Solorzów. Jej małżeństwo z Zygmuntem Solorzem wywołało szereg napięć i niepewności zarówno w rodzinie, jak i w biznesie. Choć oficjalnie pełniła różne funkcje w Grupie Polsat Plus, to teraz, jako żona miliardera, znalazła się w centrum uwagi mediów i jest obiektem wielu spekulacji.

Konflikt w rodzinie Solorzów zdecydowanie wpłynął na akcje Cyfrowego Polsatu. W środę na zamknięcie notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych kosztowały 13,80 zł, to o 5 gr mniej niż na koniec notowań we wtorek. Według najnowszego rankingu "Forbesa" Zygmunt Solorz jest jednym z najbogatszych Polaków. Jego majątek, szacowany na 7,72 mld zł, zapewnił mu 7. miejsce na liście. To pokazuje, jak duży sukces biznesowy osiągnął ten przedsiębiorca.