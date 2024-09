Sąsiadka Wiktorii Gąsiewskiej w rozmowie z mediami opowiedziała o konflikcie z aktorka. Kobieta zareagowała na ostatnie nagranie gwiazdy serialu "Rodzinka.pl" i ujawniła, dlaczego postanowiła zostawić na jej samochodzie wiadomość ws. złego parkowania. Sąsiadka Wiktorii Gąsiewskiej nie ukrywa, że ma już dość.

Takiego zamieszania wokół Wiktorii Gąsiewskiej nie spodziewał się chyba nikt. Zaledwie kilka dni temu aktorka podczas relacji na InstaStories opowiedziała o przykrej sytuacji do której doszło pod jej domem. Wiktoria Gąsiewska pokazała, co sąsiadka zrobiła z jej samochodem i jak się okazało, na samochodzie gwiazdy pojawił się napis informujący o złym parkowaniu.

Błagam uświadomcie mnie, do czego to wszystko zmierza, gdzie zmierza świat?! I co się dzieje z ludźmi?!

Błagam uświadomcie mnie, do czego to wszystko zmierza, gdzie zmierza świat?! I co się dzieje z ludźmi?!

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać! Sąsiadka Wiktorii w rozmowie z Pudelkiem odniosła się do sprawy.

Pudelek dotarł do sąsiadki Wiktorii Gąsiewskiej. Kobieta postanowiła skomentować całą aferę i twierdzi, że to nie pierwszy raz kiedy aktorka zablokowała jej wjazd na posesję.

To jednak nie koniec! Pudelek poprosił o komentarz Wiktorię Gąsiewską, a aktorka w odpowiedzi wbiła szpilę swojej sąsiadce.

Zobacz także

Pies wyczekiwał swojej pani w oknie, wyjąc niejednokrotnie bardzo długo, co dla mnie, jako miłośniczki zwierząt, było ciężkie do zniesienia. Pani Katarzyna stwierdziła, że lepiej wobec tego, jak będzie go zamykać w garażu, bo drapie jej parapety... i tak też robiła. Ostatecznie oddała go, by pozbyć się ''problemu''. Szczęśliwie wyprowadziła się około 2 lata temu i od tego czasu wynajmuje swój dom

dodała.