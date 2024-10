Zachowanie i wypowiedzi Piotra i Agaty w odcinkach "Ślubu od pierwszego wejrzenia", ale również ich oświadczenia na Instagramie są dowodem na to, że zapewne ich małżeństwo dobiegło końca po programie. Wiadomo już, że w kolejnym odcinku również nie zabraknie między nimi nieporozumień, a gdy pojawi się u nich ekspertka, Agacie już całkowicie puszczą nerwy i nie będzie chciała kontynuować rozmowy.

Agata ze "ŚOPW" odmówiła rozmowy z ekspertką. Co dalej z jej związkiem?

Widzowie z niecierpliwością czekają na kolejny odcinek 10. edycji kontrowersyjnego eksperymentu TVN, a to wszystko za sprawą dość sporych konfliktów między uczestnikami. Jak wiadomo, Agata i Piotr nie dogadują się najlepiej, co było już zauważalne podczas ich podróży poślubnej. Po powrocie sytuacja między nimi jeszcze bardziej się pogorszyła, a różnice między nimi oddalają ich jeszcze bardziej od siebie. Fani programu chętnie śledzą każdy odcinek, ale również profile w mediach społecznościowych uczestników, na których również sporo się dzieje.

Ostatnio Agata ze "ŚOPW" w końcu to przyznała ws. małżeństwa z Piotrem i uchyliła rąbek tajemnicy co do ich losów. Dziś na antenie TVN pojawi się kolejny odcinek, w którym uczestniczce show... puszczą nerwy. Agata nie będzie chciała rozmawiać z psycholożką Zuzanną Butryn i otwarcie stwierdzi, że ma już dość.

Powiedzcie sobie teraz o swoich zachowaniach, które są najbardziej irytujące i które mają się zmienić teraz na głos przy mnie — zaczęła ekspertka.

Nie no ja nie nie mam nic do powiedzenia — odpowiedziała Agata.

A co się zadziało teraz? — zapytała ekspertka.

No cóż, nie już dziękuję. Nie chce mi się — stwierdziła Agata.

Ale co się stało? — nie daje za wygraną ekspertka.

Ale co się stało? Ja od początku wiedziałam, że ja się, w którym momencie zamknę, bo o tym od początku mówię, wiecznie czuję się obwiniana i atakowana. W tym momencie im bardziej ktoś mówi, że ja się muszę zmienić czy swoje zachowanie muszę zmienić, to ja, tym bardziej będę się bronić, że nie. Jeżeli Ci się nie podoba to, jaka jestem, to ja idę do Krakowa jutro i jadę — odpowiedziała uczestniczka show.

Efekty rozmowy Agaty i Piotra ze "ŚOPW" z ekspertką. Będzie przełom?

Po rozmowie z psychologiem Agata ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" stwierdziła, że ma już dość rozmawiania ciągle o tym, co mogłaby zrobić lepiej:

Już nawet przestało mi się podobać takie wyciąganie ze mnie informacji, co mogłabym zmienić, co powinnam i jeszcze dodawanie z dwóch stron i od Zuzy i od Piotrka, tych ewentualnych rad co mogłabym zrobić, ja po prostu nie miałam na to ochoty po prostu — wyjaśniła Agata.

Ekspertka Zuzanna Butryn oznajmiła, że nie małżonkowie powinni się na siłę zmienić, ale żeby po prostu dali sobie szanse. Na koniec zasugerowała również, nad czym powinni popracować. Myślicie, że małżeństwo Piotra i Agata ma jeszcze szansę na szczęśliwe zakończenie?

