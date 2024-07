Przełamanie rutyny w łóżku poprawi życie seksualne. Odwrócona kowbojka czy striptiz, po którym nastąpi seks na siedząco zapobiegną nudzie. Warto kochać się przy dużym lustrze i obserwować się nawzajem.

Udany seks to zasługa obu stron i przełamywania rutyny w sypialni. Pikanterii zbliżeniom dodadzą erotyczne akcesoria i filmy, przebieranki oraz skupianie się na urozmaicaniu ulubionych pozycji ukochanej osoby.

Ulubione pozycje mężczyzn

Oto top 3 w rankingu najbardziej preferowanych pozycji seksualnych mężczyzn:

Na jeźdźca. Tę pozycję docenia każdy wzrokowiec – zapewnia bowiem doskonały widok na okolice intymne, piersi oraz twarz partnerki. To ona przejmuje dowodzenie, kontroluje siłę, kąt i głębokość penetracji, zależnie od pożądanej intensywności pieszczot. Przednia ściana pochwy jest głęboko stymulowana, pobudzany jest punkt G, orgazm pochwowy daje więc kobiecie dużą przyjemność. Męskie ręce pozostają wolne, można je więc dowolnie wykorzystać do masowania łechtaczki, pośladków bądź pieszczot piersi i sutków.

Na pieska – zwierzęce konotacje są źródłem licznych męskich fantazji. Kobieta jest całkowicie zależna od pieszczot mężczyzny, a partner wzrokowiec może obserwować akt i partnerkę. Dłonie mogą błądzić po całym ciele partnerki, a pochwa jest stymulowana pod wieloma kątami.

„Pług” - mężczyzna stojący przy łóżku unosi opierającą się na przedramionach, twarzą w stronę łóżka kobietę, trzymając ją za biodra. Kontroluje głębokość i szybkość penetracji i ma wspaniały widok na okolice intymne i akcję penisa.

Czy ulubiona pozycja kobiety to pozycja klasyczna (misjonarska)?

Kobiety lubią pozycję klasyczną za to, że nie muszą nic robić. Mężczyzna w pełni dominuje i kontroluje przebieg stosunku. Kochankowie mogą patrzeć sobie głęboko w oczy, całować się, pieścić nawzajem klatki piersiowe i ramiona, zasłaniać sobie oczy lub usta. Ciekawym urozmaiceniem pozycji klasycznej jest przyciągnięcie przez kobietę kolan do klatki piersiowej i oparcie stóp na piersiach partnera. Mężczyzna podczas głębokiej penetracji może dotrzeć aż do punktu G, klęcząc. Jeśli lubi pieścić damskie stopy, może to robić ustami i językiem.

Jak nie pozwolić wkraść się rutynie do sypialni

Udane pożycie seksualne wymaga urozmaicenia i zażywania rozkoszy nie tylko w łóżku:

gdy parze znudziła się już nieco pozycja na jeźdźca, może ją urozmaicić „odwróconą kowbojką”. Kobieta nadal dominuje, ale tym razem brak kontaktu wzrokowego, a partner ma okazję podziwiać zgrabne pośladki swojej wybranki, która w tej pozycji może ukryć pełniejszy brzuszek. Doznania zmysłowe wzmagają westchnienia, słowa i okrzyki;

wyjście z sypialni podziała jak powiew świeżego powietrza – warto wypróbować seks na kuchennym stole, przy ścianie, na parapecie lub pralce;

seks na siedząco, na krześle lub wygodnym fotelu można poprzedzić striptizem, wykonywanym w rytm wolnej muzyki, a następnie dosiąść partnera przodem lub tyłem;

jeśli pozycja na pieska jest rzadko wybierana ze względu na brak kontaktu wzrokowego, warto przenieść się przed duże lustro. Głęboka penetracja, widok rozgrzanych ciał i możliwość obserwacji dynamiki zbliżenia prędko doprowadzi obie strony do orgazmu.