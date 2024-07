Czy on mnie kocha – to pytanie zadaje sobie każda kobieta, której w brzuchu latają motyle, a myśli wypełnia tylko jedna osoba. To, czy mężczyzna jest tobą zainteresowany na poważnie, można sprawdzić łatwiej niż myślisz.

Reklama

Jak poznać, czy on cię kocha – 3 wskazówki

1. Poświęca ci czas

Jedziesz na rowerze i nagle złapałaś gumę, a nie masz ze sobą pieniędzy na autobus. Dzwonisz do niego, a on zostawia wszystko: mecz, kolegów, inne zajęcia, tylko po to, żeby ci pomóc - to najlepszy znak, że jesteś dla niego ważna. Opisane wydarzenie jest sytuacją losową, ale jeśli chcesz sprawdzić, czy jest gotów zrezygnować ze swoich planów, aby spędzić czas z tobą, po prostu do niego zadzwoń i powiedz, że masz wolne popołudnie. Jeśli bez wahania się zgodzi, choć wcześniej mówił ci, że będzie zajęty, to już jawny sygnał – jest tobą bardzo zainteresowany (oczywiście nie oczekuj, aby zrezygnował z bardzo ważnej wizyty, np. u lekarza).

2. Poznał cię ze znajomymi i rodziną

Zobacz także

Jeśli przedstawił cię znajomym i rodzinie to znak, że myśli o waszym związku poważnie. Zakochany mężczyzna pragnie wszystkim pokazać, jakim jest szczęściarzem, że ma u boku taką wspaniałą kobietę, chce się tobą przed wszystkimi pochwalić. Obserwuj obiekt swoich westchnień – jeśli okazuje ci szacunek i zainteresowanie przy innych osobach, to bardzo dobry znak.

3. Czuje to co, ty

Identyfikacja uczuciowa to kolejna wskazówka, która pomaga rozszyfrować, co łączy dwoje ludzi. Miłość sprawia, że ludzie zaczynają odczuwać to samo, co wybranek - jeżeli jesteś smutna, on też traci powody do radości, jeśli coś ci się udało – rozpiera go duma.

Mężczyźni mają z reguły większym problem z mówieniem o uczuciach niż kobiety. Miłość okazują poprzez drobne gesty, które znaczą o wiele więcej niż słowa.

Reklama