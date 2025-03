Księżna Kate i książę William na meczu Walia - Anglia: czy różnice kibicowskie wywołają konflikt?

Pałac Kensington wydał komunikat potwierdzający, że księżna Kate i książę William pojawią się na meczu Walia - Anglia w Cardiff w ramach prestiżowego Pucharu Sześciu Narodów w rugby. Ich obecność na tym wydarzeniu nie jest przypadkowa – oboje od lat są związani z rugby i aktywnie wspierają ten sport w Wielkiej Brytanii. Niedawno w związku ze zbliżającymi się rozgrywkami brytyjska prasa poinformowała o konflikcie między książętami Walii.

Księżna Kate i książę William pojawili się na meczu jako kibice dwóch różnych drużyn

Nie jest tajemnicą, że księżna Kate i książę William kibicują różnym drużynom. Książę William od dawna wspiera reprezentację Walii, natomiast księżna Kate jest wierną fanką Anglii. Ta różnica w sympatiach sportowych stała się tematem licznych spekulacji medialnych, zwłaszcza w kontekście ich wspólnej wizyty na meczu.

Kate Middleton i książę William wybierają się w ten weekend do Walii, aby obejrzeć kluczowy mecz rugby, ale tylko jedno z nich wyjedzie stamtąd z poczuciem dumy – czytamy w magazynie „People”.

Brytyjska prasa ochoczo podchwyciła temat różnic kibicowskich w rodzinie królewskiej. Media żartobliwie podkreślają, że z Cardiff tylko jedno z nich wyjedzie jako zwycięzca. Choć księżna Kate i książę William znani są z poczucia humoru i dystansu do siebie nawzajem, obecność na meczu rywalizujących drużyn może dostarczyć zabawnych sytuacji, które z pewnością zostaną uchwycone przez kamery.

Ostatecznie to Kate miała powody do radości, ponieważ Anglia wygrała z Walią sobotni mecz. Wygląda na to, że księżna przynosi szczęście swojej drużynie.

Księżna Kate wróciła do obowiązków po walce z rakiem

Po zakończeniu chemioterapii i uzyskaniu pozytywnych wyników badań, księżna Kate stopniowo wracała do swoich obowiązków. W styczniu 2025 roku, tuż przed swoimi 43. urodzinami, pojawiła się publicznie podczas spotkania w londyńskiej National Portrait Gallery, gdzie uczestniczyła w otwarciu interaktywnej ścieżki artystycznej dla dzieci poniżej piątego roku życia.

10 marca 2025 roku księżna Kate, wraz z księciem Williamem, wzięła udział w ceremonii zorganizowanej w Opactwie Westminsterskim z okazji 76. Dnia Wspólnoty Narodów. Było to jej pierwsze publiczne wystąpienie na tej uroczystości od czasu ogłoszenia remisji choroby. Księżna prezentowała się olśniewająco w czerwonym komplecie autorstwa Catherine Walker, uzupełnionym kapeluszem Giny Foster oraz naszyjnikiem z pereł, który niegdyś należał do królowej Elżbiety II

Po powrocie do zdrowia, księżna Kate i książę William zaczęli pojawiać się razem na oficjalnych wydarzeniach. Ich pierwsze wspólne podróże po Anglii po przerwie nie przeszły bez echa, a eksperci zauważyli subtelne zmiany w ich zachowaniu, wynikające z doświadczeń ostatnich miesięcy.

