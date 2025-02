Za widzami pierwszy odcinek dziesiątej edycji „Hotelu Paradise”. Uczestnicy randkowego show znaleźli się w rajskiej willi na Filipinach. Miłosne uniesienia, dramaty i rywalizacja dopiero przed nimi. Na razie ekipa programu prowadzonego przez Edytę Zając dopiero się poznaje. Niektórzy zdążyli się już podzielić ciekawostkami na temat swojego życia osobistego. Okazało się, że dwie z pań szykowały się już do ślubu. W trakcie zwierzenia Weronika przyznała, że jest bardziej zainteresowana kobietami.

W pierwszym odcinku dziesiątej edycji „Hotelu Paradise” wszyscy uczestnicy postanowili nieco się rozluźnić w basenie. Rozpoczęły się rozmowy o doświadczeniach i życiu uczuciowym. Natalia zdradziła, że przeniosła się do Warszawy po rozstaniu. Była w pięcioletnim związku i w tym roku planowała ślub. Jednak zamiast przed ołtarzem, znalazła się na Filipinach.

Wtedy głos zabrała Weronika, która wyznała, że również była w związku. Aż dziesięć lat spędziła ze swoją dziewczyną. Obie także planowały się pobrać. Były już zaręczone. Jednak ostatecznie jej relacja nie przetrwała. Na szczęście rozstała się z partnerką w przyjaznych relacjach.

To nie był problem. To była dorosła decyzja obustronna, że lepiej będzie, jak się rozejdziemy. Byłyśmy zaręczone i jest fajnie

Wyznanie Weroniki wywołało lekkie zdziwienie i zainteresowanie pozostałych uczestników. Później dziewczyna wytłumaczyła, że w jej związku było za dużo przerw. Wreszcie razem z partnerką postanowiły pójść własnymi ścieżkami.

Ale to było dużo przerw. I dlatego stwierdziłyśmy, że mimo tej wielkiej miłości naszej lepiej pójść w dwie różne strony. I dać sobie szansę, niż ciągnąć coś, co jest jednym wielkim kotłem. Mam nadzieję, że jej się ułoży pięknie w życiu

Gdy Weronika znalazła się przed kamerami, opowiedziała więcej o swoich doświadczeniach. Przyznała, że zdecydowanie częściej spotykała się z kobietami niż mężczyznami. Jednak płeć ma dla niej drugorzędne znaczenie. Uczestniczka jest romantyczką, która szuka przede wszystkim dobrego serca.

Płeć nie ma dla mnie znaczenia, dlatego że nie kocham za to, co ma się w majtkach, a za to, co ma się w serduszku

– dodała.