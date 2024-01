W ostatnich dniach temat "Pytania na śniadanie" jest jednym z czołowych w rodzimych mediach. Format przeszedł bowiem niemałą rewolucję, co niekoniecznie spodobało się widzom. Po odcinku, w którym wystąpił ojciec nowego prezentera, emocje sięgnęły zenitu.

Reklama

Afera o "Pytanie na śniadanie"

Chociaż można było przewidzieć, że wdrażane w "Pytanie na śniadanie" zmiany wywołają skrajne emocje, raczej nikt nie przypuszczał, że doprowadzi to aż do takiej burzy. Rozgoryczenie widzów okazało się na tyle duże, że śniadaniówka musiała wydać pilny komunikat i postawić sprawę jasno. W ostatnich kilku dniach bowiem pożegnaliśmy m.in. Idę Nowakowską, Małgorzatę Opczowską czy Tomasza Wolnego.

W zamian do formatu dołączyli: Joanna Górska, Klaudia Carlos, Robert El Gendy czy Robert Stockinger. Co ciekawe, ojciec tego ostatniego gościł ostatnio na kanapie śniadaniówki z okazji Dnia Dziadka. Tomasz Stockinger jest bowiem dumnym dziadkiem dwójki wnucząt, z którymi ma bardzo bliskie relacje. W trakcie spotkania Robert z tatą opowiadali co nieco o swojej rodzinie i planach, jednak to nie spodobało się części odbiorców.

No niezły debiut ojca i syna. Ehh masakra, ten program już nie jest taki fajny, jak kiedyś

I akurat musiał pojawić się tata prowadzącego, bo przecież innych dziadków w Polsce już nie ma

Lokowanie produktu... nepotyzm w całej gamie - czytamy w komentarzach.

Joanna Górska, Robert Stockinger AKPA/Gałązka

Zobacz także: Widzowie TVP żegnają Nowakowską i Wolnego: "Całym sercem z Wami". Ida komentuje

Widzów oburzyło jednak nie tylko wystąpienie dwóch Stockingerów, ale i sam debiut nowych prowadzących. Nie mają litości, twierdząc, że ci zupełnie nie pasują do "Pytania na śniadanie".

Zmiana na gorsze

Niestety, ale nowi prowadzący nie pasują do ''Pytania na Śniadanie'' i program już nie jest ten sam

Nudno, sztucznie, i tak ogólnie kiepsko

Nie oglądamy już, odkąd zmieniliście na tę parę. Nie da się słuchać

Reklama

Władze chyba nie spodziewały się aż takiego oburzenia. Wśród licznych, negatywnych opinii, przewijają się jednak też znacznie bardziej pozytywne. Niektórzy widzowie chcą dać szansę nowym prowadzącym.

Bardzo sympatyczna para, miło się Was ogląda, z poczuciem humoru i trafne, rzeczowe wypowiedzi, brawo... trzymam kciuki

Piękny poranek, brawo prowadzący

Super para, miło się ogląda

"Pytane na śniadanie" Facebook@Pytanie na śniadanie

Komentarze nt. "Pytania na śniadanie" Facebook@Pytanie na śniadanie