Afera wokół korespondencji na planie "Królowej przetrwania" nie cichnie, a wręcz przeciwnie: przybiera na sile. Po tym, jak Marianna Schreiber opublikowała notatki sugerujące, że Agnieszka Kaczorowska mogła nawiązać bliską znajomość z mężczyzną na planie show, fani domagają się wyjaśnień aktorki. Tymczasem Schreiber wyjawiła w rozmowie z nami, dlaczego zdecydowała się na tak radykalny krok, jakim była publikacja notatek koleżanek z planu.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozstali się w październiku ubiegłego roku, jednak nikt nie spodziewał się, że kontrowersje wokół tej relacji ujrzą światło dzienne dopiero kilka miesięcy później. Tymczasem dopiero na początku lutego Marianna Schreiber opublikowała korespondencję sugerującą, że Kaczorowska mogła nawiązać romans na planie "Królowej przetrwania". Fani programu zachodzili w głowę, dlaczego te fakty dopiero teraz wychodzą na jaw.

Jak się okazuje, Marianna Schreiber miała swoje powody, by tak się zachować, a przyczynkiem do kontrowersyjnej publikacji było... wsparcie Kaczorowskiej dla Macieja Kurzajewskiego, który jest w konflikcie z byłą żoną, Pauliną Smaszcz:

Długo się zastanawiałam nad tym i taka czara goryczy się przelała, gdy zobaczyłam ten komentarz pod postem pana (Macieja - przyp. red.) Kurzajewskiego i to wszystko we mnie odżyło. To całe poniżanie w programie mojej osoby i to wszystko, co tam przeżyłam i dalsze naskakiwanie na mnie

- powiedziała Schreiber.