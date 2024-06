Weronika Sowa nie przestaje zaskakiwać. Influencerka w sieci znana jako "Wersow" postanowiła zaprezentować swoim fanom najnowsze umiejętności taneczne. Towarzyszył jej w tym oczywiście jej narzeczony Karol "Friz" Wiśniewski. Uwagę zwraca strój 28-latki, gdyż na tę okazję wybrała białą sukienkę. Czyżby para przygotowywała się do pierwszego tańca?

Weronika Sowa "Wersow" i Karol Wiśniewski "Friz" uchodzą za jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Obserwatorzy od jakiegoś czasu mają już podejrzenia, że w najbliższym czasie dojdzie do ślubu Wersow i Friza i co rusz doszukują się nowych dowodów w tej sprawie. Para ma za sobą już spektakularne zaręczyny, które odbyły się w 2021 roku na Rodos. Od tego czasu zakochani już kilkukrotnie poruszali temat zawarcia małżeństwa i jak wyznali, planują kameralną ceremonię w gronie najbliższych za granicą. Według internautów, którzy bacznie śledzą poczynania pary influencerów, nie bez powodu Weronika Sowa przeszła w ostatnim czasie metamorfozę, a najnowsze nagranie tylko potwierdza ich teorię, że zakochani rozpoczęli przygotowania do ślubu.

Weronika Sowa podzieliła się z fanami na Instagramie słodkim nagraniem, na którym wraz z Karolem Wiśniewskim ćwiczą romantyczny układ. Na tę okazję influencerka wybrała... białą sukienkę! Czyżby tych dwoje miało coś do przekazania? Wersow nie ukrywa, że ślub jest jednym z jej największych marzeń.

Zawsze marzyłam i jeszcze marzę o tym, żeby przeżyć swój ślub, bo naoglądałam się, nawet jak moi rodzice mają ten dworek, to non stop co weekend były przynajmniej dwa wesela, więc sama gdzieś tam też chciałabym przeżyć to doświadczenie

- zdradziła Wersow w rozmowie z Party.pl.