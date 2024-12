Święta Bożego Narodzenia już za rogiem i wygląda na to, że Marina zdążyła już przyjechać z Hiszpanii do Polski. Wokalistka została przyłapana na ulicach Warszawy razem ze swoim synkiem. Jak zawsze 35-latka nie zawiodła swoją stylizacją, a my pokochaliśmy jej "street look".

Stylowa Marina Łuczenko "przyłapana" przez paparazzi na spacerze z synkiem

Marina Łuczenko to nie tylko znana piosenkarka, ale również żona polskiego piłkarza Wojciecha Szczęsnego, z którym doczekała się dwójki pociech: 6-letniego Liama i prawie półrocznej Noeli. Małżeństwo mieszka w słonecznej Hiszpanii, gdzie piłkarz gra w jednym z najlepszych klubów na świecie FC Barcelona. Oboje są bardzo szczęśliwi i skupieni na wychowaniu swoich dzieci. Ostatnio Marina Łuczenko pokazała, jakim starszym bratem jest Liam, a nagranie rozczuliło internautów. Rodzina również chętnie przyjeżdża do Polski, by odwiedzić swoją rodzinę i nie tylko. 35-latka została przyłapana na ulicach Warszawy razem ze swoim starszym synem Liamem. Wygląda na to, że mama i synek wybrali się wspólnie na przedświąteczne zakupy.

