Joachim Zeiske z "Gogglebox. Przed telewizorem" niedawno zaprezentował fanom swój nowy wizerunek. Jego metamorfoza wciąż jest szeroko komentowana w mediach, a sam Joachim chętnie dzieli się efektami swojej przemiany na Instagramie. Teraz w rozmowie z nami zdradził, dlaczego postanowił zmienić swój wygląd.

To dlatego Joachim z "Gogglebox" zdecydował się na zmianę swojego wyglądu

W ostatnim czasie nie tylko Izabela Zeiska z "Gogglebox" przeszła metamorfozę, ale także jej syn, Joachim. Bohater hitowego show TTV znacząco skrócił i przefarbował swoje włosy na platynowy blond, co nadało mu zupełnie nowy wygląd. Zmiana ta spotkała się z pozytywnym odbiorem fanów, którzy porównywali go nawet do Justina Timberlake'a. Oprócz zmiany fryzury, Joachim intensywnie pracował nad swoją sylwetką, regularnie trenując na siłowni.

W rozmowie z naszą reporterką Joachim zdradził, dlaczego zdecydował się na tak odważne zmiany. Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

Fot. Aliaksandr Valodzin/East News, Warszawa

