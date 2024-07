Kabaczek faszerowany i upieczony na grillu to wyśmienity pomysł na wegetariańską przekąskę. Danie to jest pyszne i proste w wykonaniu. Sezon na kabaczki pokrywa się z czasem grillowego szaleństwa, więc warto z tego korzystać.

Kabaczek a cukinia: na czym polega różnica? Kabaczek i cukinia to ta sama roślina (zarówno żółta, jak i zielona) tylko w różnej fazie wzrostu. Cukinie są młode, ich miąższ jest jędrny i wyśmienity do jedzenia nawet na surowo. Kabaczek to bardzo dojrzała cukinia. Dzięki temu, że ma rozbudowane gniazda nasienne, jest najlepszy do faszerowania.

Jak poznać, czy cukinia stała się już kabaczkiem? Kabaczek jest bardzo duży, ma twardą, często nakrapianą białymi prążkami skórkę oraz duże pestki.

Kabaczek z grilla faszerowany pieczarkami – przepis

Składniki na 4 porcje:

1 duży kabaczek,

1 kg pieczarek,

2 papryki – np. jedna czerwona i jedna zielona,

2 duże cebule,

1 łyżka sosu sojowego ciemnego ,

, 2 ząbki czosnku,

pół szklanki tartego parmezanu,

3 łyżki uprażonego na patelni ziarna słonecznika,

3 łyżki drobno posiekanego koperku,

sól,

pieprz,

4 łyżki oleju.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: 30 minut + 20 minut grillowania

Sposób przygotowania:

1. Umyj kabaczka, obierz ze skórki, przekrój na pół wszerz, a potem każdą połówkę wzdłuż, aby powstały 4, mniej więcej podobnej wielkości, części - łódeczki.

2. Wydrąż łyżką gniazda nasienne i usuń gąbczasty miąższ.

3. Pieczarki dokładnie wyszoruj i zetrzyj na tarce o dużych oczkach.

4. Umyj i obierz papryki, usuń gniazda nasienne oraz białe części i posiekaj drobno.

5. Pokrój drobno cebule i wrzuć na rozgrzany na patelni olej. Dodaj sos sojowy.

6. Do cebuli dodaj pieczarki, wymieszaj, duś około 3 minuty pod przykryciem. Gdy puszczą sok, zdejmij pokrywkę i odparuj nadmiar płynu.

7. Dodaj paprykę i starty na tarce czosnek.

8. Zdejmij pieczarki z warzywami z ognia, wsyp słonecznik i koperek, dopraw solą i pieprzem do smaku i dokładnie wymieszaj.

9. Wnętrze każdej kabaczkowej łódeczki oprósz delikatnie parmezanem, solą i wypełnij farszem, dociskając łyżką. Wierzch również posyp serem.

10. Każdą nafaszerowaną część owiń szczelnie folią aluminiową i umieść na rozgrzanym ruszcie.

11. Piecz do miękkości przez około 15-20 minut.

Kabaczkowe łódeczki z grilla z pieczarkami wyśmienicie smakują z razową bułką lub ugotowanym na sypko ryżem.

Kabaczek z grilla faszerowany soczewicą i mozzarellą – przepis

Składniki na 4 porcje:

1 duży kabaczek,

1 puszka zielonej soczewicy bez zalewy,

1/2 puszki kukurydzy konserwowej bez zalewy,

2 duże cebule,

1 mięsisty pomidor,

2 kulki mozzarelli ,

, 1 łyżeczka suszonej chili,

3 łyżki uprażonego ziarna sezamu,

2 łyżki drobno posiekanej natki pietruszki,

sól,

pieprz,

4 łyżki oleju.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: 15 minut + 10 minut grillowania

Sposób przygotowania:

1. Umyj kabaczka, obierz ze skórki, przekrój na pół wszerz a potem każdą połówkę wzdłuż, aby powstały 4, mniej więcej podobnej wielkości, części - łódeczki.

2. Wydrąż łyżką gniazda nasienne i usuń gąbczasty miąższ.

3. Pokrój drobno cebule, wrzuć na rozgrzany na patelni olej i zeszklij. Dodaj soczewicę, starty na tarce czosnek, pokrojonego w kostkę pomidora, sól i kukurydzę.

4. Zasmażaj całość około 5 minut. Dodaj chili, sezam i natkę.

5. Wnętrze każdej kabaczkowej łódeczki oprósz solą i wypełnij farszem. Na wierzchu ułóż pokrojoną w paski mozzarellę i posyp pieprzem.

6. Każdą nafaszerowaną część owiń szczelnie folią aluminiową i umieść na rozgrzanym ruszcie.

7. Piecz do miękkości przez około 5-10 minut.

8. Kabaczek nadziewany soczewicą doskonale smakuje z sosem pomidorowym lub ketchupem.

Oba przepisy można zmodyfikować, zamieniając grill na piekarnik rozgrzany do 160 stopni Celsjusza.

Smacznego!