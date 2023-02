Naturalna Małgorzata Foremniak na zakupach. Złamała przepisy drogowe?! Zdjęcia paparazzi 

Małgorzata Socha została przyłapana przez paparazzi podczas zakupów w znanych warszawskich butikach. Gwiazda "Przyjaciółek" tego dnia postawiła na modny, klasyczny zestaw na co dzień z lnianą koszulą i jeansami w roli głównej. Aktorka odwiedziła też zaprzyjaźnionego projektanta i wygląda na to, że zakupy się udały. Tylko spójrzcie na ilość toreb z zakupami! Małgorzata Socha szaleje na zakupach Małgorzata Socha zawsze wygląda perfekcyjnie i jak się okazuje nawet w codziennym wydaniu zachwyca zestawem zgodnym z najnowszymi trendami. Błękitna koszula, białe jeansy, sneakersy i marynarka okazały się strzałem w dziesiątkę. Do tego stylowe dodatki, czyli torebka marki Gucci, złota biżuteria i modne okulary. Trzeba przyznać, że Małgorzata Socha wyglądała doskonale. W relacji paparazzi widać, że zakupy były udane... Zobacz także: Tak mieszka Małgorzata Socha! Luksusowa willa gwiazdy „Przyjaciółek” robi wrażenie Podczas zakupów gwiazda "Przyjaciółek" znalazła chwilę czasu na rozmowę ze znajomym Łukaszem Jemiołem , ale patrząc na ich poważne miny widać wyraźnie, że nie wyglądali na zadowolonych. Po zakupach Małgorzata Socha odniosła wszystkie torby z zakupami do bagażnika swojego luksusowego SUV-a , który był już zapakowany po brzegi. Wygląda na to, że zakupy aktorka może uznać za udane! Sami spójrzcie. Po zakupach, podczas których aktorka najwyraźniej zaparkowała na zakazie, Małgorzata Socha odjechała swoim Mercedesem EQC 400 4Matic. Ten model SUV-a nie należy do tanich. Ceny elektrycznego Mercedesa zaczynają się od 299 tys. zł.