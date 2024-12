Marcin zgłaszając się do programu "Rolnik szuka żony" zapewne nie sądził, że będzie miał takie powodzenie. O jego względy ostatecznie zabiegały dwie kobiety - Ania i Magda, jednak po pewnym czasie mężczyzna postanowił wybrać Anię, z którą połączyło go mocniejsze uczucie. W finałowym odcinku Magda postanowiła wylać na rolnika cały swój żal. Czy to wpłynęło na Marcina i Anię? Co sądzą o zachowaniu Magdy?

Marcin z "Rolnik szuka żony" o zachowaniu Magdy

Finałowy odcinek "Rolnik szuka żony" już za nami, a wraz z nim wiele emocji. Wiadomym jest, że Marcin i Ania starają się budować swoją relację i rozwijają swoje uczucie, a mężczyzna już myśli o zaręczynach, jednak w ostatnim odcinku musiał mierzyć się z niemałymi zarzutami od swojej drugiej kandydatki- Magdy, która miała żal i opowiedziała o tym, że czuła się odrzucona przez Marcina np. podczas grilla z udziałem jego rodziny. Zdaje się jednak, że na rolniku nie robi to żadnego wrażenia, ponieważ jest skupiony na swojej nowej miłości - Ani. W rozmowie z naszym reporterem opowiedział całą prawdę:

Była nerwowa atmosfera(...) Magda ma swoje życie, my ma swoje i już nic nie zaburzy naszego szczęścia. Mogłem wybrać jedną dziewczynę albo żadnej, ale myślałem, że ta rozmowa odbędzie się inaczej, ale też byłem zdenerwowany, jak Magda wypominała mi różne rzeczy - wyjawili Marcin i Ania.

Zobaczcie, co jeszcze zdradził nam Marcin z "Rolnik szuka żony".

