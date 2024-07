Zdrowe i smaczne potrawy z gęsi są znakomitym pomysłem na obiad z okazji rozmaitych uroczystości. Nadzienie do faszerowania gęsiny można przygotować z różnych produktów. Soczystość potrawy zapewnią owoce oraz sosy.

Gęś można upiec na dwa sposoby: bez nadzienia lub faszerowaną. Bardzo często nadzieniem są jabłka, które należy obrać, usunąć gniazda nasienne i pokroić w ćwiartki. Następnie faszeruje się nimi mięso, a po upieczeniu dania usuwa się je z pieczeni i układa wokół niej.

Gęsina na polskich stołach

Potrawy z gęsiny największą popularność zyskały w XVII–wiecznej Polsce. Dawniej gęsina była obowiązkowym daniem na wszelkich uroczystościach, wiejskich weselach i szlacheckich ucztach. Zgodnie z tradycją, potrawy z gęsi powinny być podawane na Świętego Marcina, czyli 11 listopada. Zwyczaj ten jest kultywowany przede wszystkim w Wielkopolsce, a w ostatnich czasach zaczął być praktykowany również w innych regionach. W kuchni tradycyjnej do pieczenia i faszerowania można wykorzystać zarówno gęś świeżą, jak i mrożoną. Tradycyjny farsz składa się z jabłek i cebuli, które zapewniają soczystość i prawidłowe nawilżenie mięsa od środka, ale nierzadko stosuje się nadzienie z wątróbki czy kiszonej kapusty.

Czym nadziać gęsinę

Nadzienia do faszerowania gęsi mogą być przygotowane z różnorodnych produktów. Do tego celu wykorzystuje się owoce (jabłka, gruszki, suszone śliwki), warzywa, a także kaszę gryczaną. Spośród produktów zwierzęcych zastosowanie mają: wątróbka cielęca lub drobiowa, cielęcina, łopatka wieprzowa i inne mięsa. Mięso z gęsi najczęściej przyprawia się solą, majerankiem, pieprzem i czosnkiem. Do przyrządzenia farszu stosuje się również jaja i pieczywo, często czerstwe namoczone w mleku lub wodzie.

Przepis na gęś faszerowaną po polsku

Składniki:

gęś – około 4 kilogramy,

łyżka suszonego majeranku,

2-3 ząbki czosnku,

0,5 szklanki bulionu drobiowego,

łyżka masła,

30 dekagramów cielęciny,

15 dekagramów wątróbki cielęcej lub drobiowej,

czerstwa bułka,

szklanka mleka,

2 łyżki majeranku,

cebula,

2 jaja,

sól,

pieprz.

Czas przygotowania: 5 godzin + przygotowanie mięsa

Stopień trudności: trudne

Sposób przygotowania:

Sprawioną i oczyszczoną gęś umyj. Usuń z niej nadmiar tłuszczu i zostaw go do farszu. Gęś umieść w dużej misce, zalej zimną wodą, posól i odstaw na około 3-4 godziny.

Obierz i drobno posiekaj czosnek. Utrzyj go z solą i łyżką majeranku. Gęś wyjmij z wody, osusz, a następnie dokładnie natrzyj przygotowaną pastą z przypraw. Odstaw na 3-4 godziny.

Przygotuj farsz. Bułkę namocz w mleku. Cielęcinę, wątróbkę, cebulę, namoczoną i odciśniętą bułkę oraz tłuszcz gęsi przepuść przez maszynkę. Przypraw solą, pieprzem i majerankiem. Dodaj żółtka i całość wyrób na jednolitą masę.

Białka ubij na sztywną pianę, którą następnie wymieszaj z farszem.

Gęś nadziej farszem, zaszyj i włóż do brytfanny nasmarowanej wcześniej masłem. Potrawę skrop bulionem drobiowym. Piecz przez około 3-4 godziny w temperaturze 220 stopni Celsjusza. Od czasu do czasu skrapiaj mięso bulionem i podlewaj sosem powstałym w trakcie pieczenia.

Smacznego!