Warzywa strączkowe a bardziej ich nasiona. takie jak fasola, soczewica czy groch to przede wszystkim bogate źródło pełnowartościowego białka oraz wielu innych cennych dla organizmu składników odżywczych takich jak m.in. cynk, wapń czy błonnik.

Warzywa strączkowe – składniki odżywcze

Nasiona roślin strączkowych zawierają przede wszystkim duże ilości witamin z grupy B (odpowiadających m.in. za prawidłową pracę układu nerwowego) oraz folianów (w tym kwas foliowy) przez co są zarówno pomocne w walce z redukcją złego cholesterolu we krwi, jak również obniżają zawartość homocysteiny - czynnika odpowiedzialnego za rozwój miażdżycy. Ponadto dostarczają wapnia i potasu, który jest niezastąpiony w profilaktyce chorób związanych ze zbyt wysokim ciśnieniem krwi. Wspierają również układ nerwowy, poprawiając pamięć i koncentrację. Ponieważ warzywa strączkowe są bogatym źródłem węglowodanów mają wysoką wartość energetyczną przez co pomagają utrzymać właściwą masę ciała. Zawarty w strączkach błonnik pokarmowy pełni nieocenioną rolę zarówno w przemianach tłuszczu i glukozy, jak również regulacji pracy układu pokarmowego. Osoby, które w swoim jadłospisie uwzględniają duże ilości warzyw strączkowych rzadziej cierpią z powodu tzw. chorób cywilizacyjnych, czyli np. cukrzycy, otyłości oraz niektórych nowotworów.

Warzywa strączkowe a wzdęcia

Popularne jest twierdzenie, że jedzenie warzyw strączkowych nierozerwalnie wiąże się ze wzdęciami i niestrawnością, przez co są one niechętnie włączane do jadłospisu szczególnie przez osoby cierpiące na tego typu zaburzenia. Często powód przykrych dolegliwości wynika z niewłaściwego przeżuwania pokarmu oraz popełniania błędów podczas gotowania strączków. Wystarczy przestrzegać kilku podstawowych zasad, aby jedzenie tego wartościowego pożywienia nie było dokuczliwe. Fasolka adzuki, soczewica, fasola mung i groszek są zdecydowanie najlżejsze do strawienia, można je jeść nawet codziennie.

Jak przygotowywać i jeść warzywa strączkowe

Warzywa strączkowe są najbardziej odżywcze w momencie, gdy przygotowują się do kiełkowania, eliminowany wówczas jest również kwas fitynowy (fitowy), który jest głównym winowajcą zaburzeń trawiennych. Oprócz tego zmniejsza o ponad połowę wchłanialność niektórych minerałów oraz blokuje działanie enzymów trawiących białko i skrobię. Dlatego tak ważne jest wcześniejsze namaczanie (przez co najmniej kilka godzin), strączków podczas którego usuwane są szkodliwe związki a skórka staje się miękka przez co łatwiej je ugotować.

Pamiętaj, aby nigdy nie gotować strączków w wodzie, w której były moczone. Gotuj zawsze bez przykrycia, podczas gotowania usuwaj łyżką wytwarzające się na powierzchni szumy i pianę. Najlepiej doprowadzić wodę do wrzenia po czym odcedzić strączki i dalej gotować w świeżej wodzie.

Przyprawy i zioła poprawiające trawienie i pomocne w niwelowaniu kłopotów gastrycznych to: kolendra, kminek, imbir, majeranek, oregano, szałwia, mięta, tymianek, koper zwykły i włoski oraz bazylia.