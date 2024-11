Wielki finał "Rolnik szuka żony" zbliża się wielkimi krokami. Rolnicy i rolniczki powoli muszą deklarować swoje wybory, w końcu przed nimi rewizyty. W ostatnim odcinku zobaczyliśmy, jak kandydaci i kandydatki odnaleźli się wśród rodziny rolników. Jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się, że na jednym z rodzinnych grillów pojawiła się uczestniczka, która już jakiś czas temu odpadła z programu!

Kandydatka Sebastiana z "Rolnika" wróciła do programu

Sebastian z "Rolnik szuka żony" zdecydował, że to z Kasią chce kontynuować swoją relację. Widzowie "Rolnika" byli zaskoczeni spokojem Patrycji na wieść, że musi wracać do domu. W końcu do niedawna była jeszcze faworytką rolnika. Sebastian i Kasia mają czas, aby się poznawać. Okazuje się, że czują się w swoim towarzystwie na tyle swobodnie, że nie zawsze muszą spędzać czas na rozmowie. Wybranka rolnika zauważa również zmiany w jego zachowaniu i docenia małe gesty:

Taki spokój czuję i widzę, że on też przy mnie. Sebastian się przy mnie otwiera i mówi mi rzeczy, których nie wiem ale chyba by innym nie powiedział.

Wydawać by się mogło, że Kasia będzie jedyną kandydatką Sebastiana, którą zobaczymy aż do emisji finałowego odcinka, w którym powinny pojawić się jeszcze Patrycja i Ania. Okazuje się, że nic bardziej mylnego. Na jednym z rodzinnych grillów rolników pojawiła się... Elżbieta, która odpadła na etapie drugich randek. Jak to możliwe?!

mat. prasowe Rolnik szuka żony

Udział Elżbiety w programie "Rolnik szuka żony" nie zakończył się na odmowie ze strony Sebastiana tuż przed decyzją, które z pań zaprosi na swoje gospodarstwo. Elżbieta, która brała udział w aktywności dekorowania kurtki roboczej dla rolnika, pojawiła się na... grillu u Wiktorii!

mat. prasowe Rolnik szuka żony

Elżbieta okazała się być matką przyjaciółki Wiktorii z "Rolnik szuka żony". Jako bliska rolniczce osoba, otrzymała zaproszenie na grilla, podczas którego Wiktoria przedstawiła wszystkim swojego chłopaka, Adama.

Mam nadzieję, że Adam zapewni Wiktorii prawdziwą miłość, taką na jaką zasługuje - komentowała Marta, przyjaciółka Wiktorii.

Bardzo dobre wrażenia, widzę, że pracowity, taki stanowczy chłopak - skomentowała Elżbieta, która również próbowała znaleźć miłość w tej samej edycji programu.

Jesteście zdziwieni takim powrotem do programu? Takiego zbiegu okoliczności nie było jeszcze w żadnej edycji show.

Jeżeli chodzi o Wiktorię to wszystko wskazuje na to, że udało jej się znaleźć miłość w programie. Nie tylko wybrała Adama ale również z zawstydzeniem zgodziła się zostać jego dziewczyną! Serdecznie gratulujemy najmłodszym uczestnikom 11. edycji "Rolnik szuka żony" i trzymamy kciuki by ich relacja przetrwała nie tylko do finału programu ale również wiele, wiele dłużej!

