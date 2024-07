Na świąteczny obiad można przygotować tradycyjną kwaśnicę, schab pieczony i bigos. Do tego świąteczna nalewka własnej roboty, oparta na suszonych owocach i bakaliach.

Świąteczny obiad to wyjątkowa chwila - nareszcie jest okazja, by spotkać się całą rodziną i powspominać dawne czasy. Oprócz typowo świątecznych detali jak choinka, stroiki czy odświętne ubrania, należy też zadbać o to, by potrawy na świątecznym stole były na tyle apetyczne, by nikomu nie chciało się od niego odchodzić.

Must have na świątecznym obiedzie

Co prawda od kilku lat nie ma już obowiązku przestrzegania postu podczas kolacji wigilijnej, jednak w większości polskich domów pozostaje się przy tej tradycji. 24 grudnia wielu z nas nadal serwuje tylko bezmięsne potrawy i nie pije alkoholu. Natomiast kolejne świąteczne dni są czasem, gdy można bardziej sobie pofolgować. Podczas świątecznego obiadu nie może zabraknąć typowo świątecznych dań, takich jak schab ze śliwką, z żurawiną czy bigos – najlepiej z suszonymi grzybami i śliwkami. Jeśli jednak zależy ci na tym, by zrobić jak najlepsze wrażenie na gościach, spróbuj wyjść poza kanon.

Schab na świąteczny obiad – nie tylko ze śliwką!

Wypróbuj schab nadziewany nie śliwką czy żurawiną, ale… kasztanami i bakaliami.

Składniki:

2 kg schabu,

pół szklanki pokruszonych kasztanów jadalnych,

pół szklanki bakalii: suszonej moreli, żurawiny, fig, rodzynek, orzechów,

szklanka wytrawnego białego wina,

1 łyżka oliwy,

pół litra bulionu,

3 łyżki masła,

przyprawy: musztarda, kolendra, pieprz, gruboziarnista sól.

Czas wykonania: powyżej godziny

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

Zrób wzdłuż schabu nacięcie – przekrój go z jednej strony, by można było schab otworzyć (jak książkę) i zamknąć.

Środek posyp pokruszonymi kasztanami, orzechami i bakaliami. Zostaw po obu końcach około 2-3 cm bez nadzienia.

Obwiąż mięso sznurkiem.

Natrzyj schab solą, kolendrą, pieprzem, skrop oliwą.

Ułóż mięso w brytfannie – piecz przez 40 minut w 230 stopniach, po czym zostaw do ostudzenia.

Ustaw następnie brytfannę na palniku, wlej do niej wino, bulion, dodaj dwie łyżki musztardy i gotuj przez około 10 minut.

Zdejmij mięso z ognia, dodaj do niego masło.

Pokrój schab w plastry i podawaj z sosem, np. żurawinowym.

Świąteczna kwaśnica na świątecznym stole

Kwaśnica jest typowo góralskim daniem, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by zaserwować ją podczas świątecznego obiadu. Jeśli nie chcesz przesadzić z ilością kapusty, możesz podać kwaśnicę zamiast bigosu.

Składniki:

1 kg schabu z kością,

1 kg kiszonej kapusty,

30 dag włoszczyzny,

3 cebule,

2 dag suszonych grzybów,

2 ząbki czosnku,

pieprz, sól.

Czas wykonania: ponad godzina

Stopień trudności: średni

Sposób przygotowania:

Schab z kością zalej wodą, dodaj włoszczyznę i gotuj do miękkości.

Następnie oddziel mięso od kości.

W osobnym naczyniu uduś posiekaną kapustę z pokrojoną w kostkę cebulą i grzybami.

Ugotowany schab pokrój w kostkę, po czym połącz wszystkie składniki ze sobą.

Dopraw czosnkiem, solą i pieprzem.

Doprowadź potrawę do wrzenia.

Podawaj do ugotowanych ziemniaków.

Świąteczne trunki

Żeby rozmowy się lepiej kleiły, a trawienie było sprawniejsze, można zaproponować gościom typowo świąteczny trunek, czyli nalewkę pachnącą Bożym Narodzeniem. W przypadku nalewki musisz rozpocząć przygotowania już miesiąc wcześniej, ponieważ potrzebuje czasu, by „nabrać mocy”.

Składniki:

po 10 dag: suszonych moreli, śliwek, żurawiny, rodzynek, orzechów włoskich, daktyli,

5 goździków,

2 pomarańcze,

2 laski cynamonu,

20 dag cukru (niecała szklanka),

800 ml wódki (trochę ponad 3 szklanki).

Sposób przygotowania:

Wyparz duży słoik.

Ułóż w nim wszystkie bakalie po kolei – warstwa po warstwie.

Wyparz pomarańczę, po czym pokrój w plastry i także ułóż.

Dodaj goździki i cynamon.

Rozpuść cukier w wódce, a następnie zalej tym zawartość słoika.

Odstaw do zaciemnionego miejsca na miesiąc.

Smacznego!