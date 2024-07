Nie ulega wątpliwości, że udział w popularnym show "Rolnik szuka żony" otworzył Kamili Boś drzwi do wielu działań, w tym rozwoju swojego biznesu czy nawiązania ważnych dla niej znajomości. Teraz rolniczka pochwaliła się na Instagramie pewną wyjątkową więzią. To jednak zaledwie początek!

Kamila Boś zapowiada spore zmiany u boku gwiazdora

Kamilę Boś można opisać na wiele sposobów: piękna, świadoma siebie kobieta, charyzmatyczna rolniczka, bizneswoman - to jedynie kilka z określeń, które przychodzą na myśl w kontekście uczestniczki "Rolnik szuka żony". Mimo że Kamili nie udało się znaleźć miłości w programie, pewne jest, że zyskała szerokie grono sympatyków i ... nie tylko.

Wygląda na to, że Kamila z "Rolnika" utrzymuje też relacje w branży medialnej - gościła m.in. w programie "Pytanie na śniadanie". Teraz rolniczka pochwaliła się kadrami z dziennikarzem związanym niegdyś z show, Mateuszem Szymkowiakiem. Nie szczędziła mu komplementów!

Pogadane. Uwielbiam gościa - pisze Kamila Boś.

Instagram @kamila.bos

To jednak nie wszystko. Poza wyrażeniem sympatii w stronę prezentera, Kamila Boś zapowiedziała również nowości. Zrobiła to jednak w dość enigmatyczny sposób. Fani na pewno zastanawiają się, o co chodzi!

Szykuję coś nowego - dodała enigmatycznie rolniczka.

Instagram/Kamila Boś

Jakiś czas temu Kamila Boś pochwaliła się spektakularnym sukcesem: pieczarki jej marki trafiły do jednej z popularnych sieci spożywczych w całej Polsce. Czy tym razem ma szansę przebić nawet tę wiadomość?

