Jest to miejsce inne niż wszystkie, które do tej pory mogli odwiedzać klienci sieci Douglas. Nowy wystrój perfumerii zachwyca stonowaną elegancją i nawiązaniami do wiodących trendów w designie wnętrz. Na ponad 1100 metrach kwadratowych klienci mają możliwość wybierania produktów 250 wiodących marek kosmetycznych. Ważną nowością powiększonej perfumerii jest strefa usług kosmetycznych i SPA, o czym opowiedziała nam Agieszka Mosurek-Zava, CEO Douglas Poland:

Reklama

To co jest ważne, w naszej perfumerii znajduje się teraz ponad 100 metrów kwadratowych dedykowanych wyłącznie usługom kosmetycznym i SPA. Znajdują się tam gabinety kosmetyczne, manicure, fryzjer i wiele bardzo dobrych marek fryzjerskich – wylicza Agieszka Mosurek-Zava.

Fot. Alexey Pilipenko

To nie koniec nowości i niespodzianek. W tym salonie Douglas po raz pierwszy powstała także strefa dedykowana niszowym zapachom, znalazły się w niej takie marki jak Serge Lutens, Byredo czy Kilian. W doborze odpowiedniego zapachu, produktu do pielęgnacji czy makijażu pomagają wyspecjalizowani konsultanci. Tomasz Kozak, Douglas Customer Experience Manager, tłumaczy:

Perfumeria Douglas na rynku wyróżnia się przede wszystkim customer experience, czyli obsługą. To wyjątkowa dbałość o detale i jakość konsultacji, a także wiedza ekspertów wyróżniają naszą sieć na tle wszystkich innych salonów beauty .

Fot. Alexey Pilipenko

W czasie ponownego otwarcia perfumerii po gruntownej przebudowie w dniach 3-5 listopada odbyło się wiele niezwykłych spotkań z gwiazdami i ekspertami branży beauty. Odwiedzający perfumerię goście mogli się spotkać z Maciejem Zakościelnym, który jest twarzą nowej męskiej marki pielęgnacyjnej True Man. Joanna Horodyńska i Dawid Woliński rozmawiali z lekarzem medycyny estetycznej Marcinem Ambroziakiem o jego nowej marce kosmetyków profesjonalnych Dr Ambroziak. Wśród zaproszonych gości była także Joanna Przetakiewicz, założycielka domu mody La Mania i marki La Mania Home, której świece zapachowe, dufuzory i perfumy do wnętrz pojawiły się w ofercie sieci Douglas:

To, co mnie urzeka najbardziej w perfumeriach Douglas, to luksus, nienachalny i bardzo współczesny. Czuje się go od razu, bo są tu rozpylane przepiękne zapachy, ale widzi się go też od pierwszej chwili we wnętrzu. Dlatego dzisiaj mamy tutaj premierę La Mania Home, bo chcieliśmy być obecni w najlepszej perfumerii w Polsce – zdradziła Joanna Przetakiewicz.

Fot. Alexey Pilipenko

Joanna Przetakiewicz, La Mania, i Agnieszka Mosurek-Zava CEO Douglas Poland and CEE Region

Na gości czekały także konsultacje ekspertów topowych marek makijażowych, m.in. MAC, Kylie, Bobbi Brown, Estee Lauder czy Lancome, a także spotkania prezentujące nowy wymiar pielęgnacji skóry, o której opowiadali specjaliści marek MBR, Caudalie czy Giorgio Armani.

Zobacz także

Fot. Alexey Pilipenko

Maciej Zakościelny

@Alexey_Pilipenko

Od lewej: Dawid Woliński, Joanna i Marcin Ambroziak

@Alexey_Pilipenko

Ekipa Douglas w strefie perfum niszowych, (od lewej): Edyta Kępka, Małgorzata Kosior i Renata Mikołajczyk

@Alexey_Pilipenko

Uczestnicy "Top Model"

@Alexey_Pilipenko

Joanna Horodyńska

@Alexey_Pilipenko

Prezentacja trendów w makijażu marki Armani

Reklama

Materiał powstał z udziałem perfumerii Douglas