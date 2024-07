Sos cebulowy to smaczny dodatek do wielu dań. W połączeniu ze śmietaną i karmelem jest lekko słodki, delikatny i mocno kremowy. Dopełni smak dań mięsnych, kopytek oraz warzyw gotowanych na parze.

Reklama

Potrzebujesz:

noża,

deski do krojenia,

patelni,

garnka,

drewnianej łyżki,

blendera.

Składniki:

Zobacz także

2 cebule,

1 łyżka masła,

1 łyżka cukru,

250 ml bulionu warzywnego lub rosołu,

1 łyżka mąki pszennej,

200 ml słodkiej śmietany,

1 łyżka soku z cytryny,

sól,

pieprz.

Czas przygotowania: 15 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1. Cebule obierz, opłucz i drobno posiekaj.

2. Masło rozpuść na patelni i podsmaż na nim cebulę.

3. Bulion podgrzej w garnku i dodaj do niego cebulę z masłem. Całość gotuj na najmniejszym ogniu.

4. Na patelnię wsyp cukier i karmelizuj go tak, aby miał jasnobrązowy kolor. Dodaj go do bulionu i mieszaj, aby karmel w pełni się rozpuścił.

5. Mąkę wsyp na patelnię i ciągle mieszając lekko ją zarumień.

6. Przy pomocy drewnianej łyżki szybko mieszaj mąkę i dolewaj do niej śmietanę. Zasmażkę dodaj do bulionu z cebulą i karmelem.

7. Sos dopraw według uznania łyżką soku z cytryny, solą i pieprzem.

8. Używając blendera możesz zmiksować sos na gładką masę.

Smacznego!