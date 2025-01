Andziaks, czyli Angelika Trochonowicz, jedna z topowych polskich influencerek, obecnie przebywa w Dubaju, z którego wraz z mężem i córeczką nagrywają vlogi na swój kanał. Tym razem influencerka postanowiła pokazać, jaki prezent otrzymała od Luki na zaległe święta Bożego Narodzenia. Fani nie mogą w to uwierzyć!

Andziaks zachwyca się luksusową stylizacją Diora

Andziaks i Luka tworzą zgraną parę prywatnie, ale również pracują ze sobą w internecie. Śledzą ich miliony fanów, a to wszystko za sprawą ich "bajkowego" wręcz życia. W zeszłym roku wprowadzili się do swojego nowego, dużego domu, który zachwycił większość internautów. Dodatkowo, kilka razy w roku influencerzy przebywają na luksusowych wakacjach i tak właśnie jest tym razem. Andziaks i Luka wyjechali do Dubaju na Sylwestra i wciąż tam przebywają. Podczas tej podróży nagrywają wiele filmików na swoje kanały na YouTube i pokazują swoją codzienność. W ostatnim vlogu Andziaks pokazała swoje zakupy w luksusowym butiku Diora. Okazało się, że jej mąż postanowił sprezentować jej jedwabny komplet:

To jest jakiś obłęd. Mam różne jedwabne rzeczy, ale nie takie. Czuć mocno jakość. (...) Nie wierzę, że będę miała takie piękne ubranie z Diora. Wydaje mi się, że to jest taki klasyk - - mówiła Andziaks.

Następnie do przymierzalni wszedł jej mąż Luka, który również zachwycał się drogą stylizacją. Małżeństwo długo dyskutowało, na który dokładnie zestaw się zdecydować aż w końcu uradowana Andziaks pokazała torbę, świadczącą o zakupionym towarze w sklepie Diora.

Modowy wybór Andziaks podzielił internautów

Niestety, Andziaks nie mogła liczyć na poparcie wszystkich fanów. Wielu z nich jedwabny, wakacyjny komplet Diora nazwało "piżamą":

Straszna tandeta. Ale chyba liczy się Dior. W życiu bym tego nie wzięła, nawet za darmo.

Stylu nie kupi się za żadne pieniądze, dramat

Czym więcej ludzie mają pieniędzy tym mniej stylu - grzmią fani.

Andziaks natychmiast odpisała na niektóre komentarze:

U mnie brak stylu, a u Ciebie brak taktu i klasy- możemy sobie piątkę przybić - zadrwiła Andziaks.

Na szczęście niektórzy fani byli zachwyceni nowym nabytkiem influencerki i jej modowym gustem:

A mi się podoba! Taki klasyczek

Historia związku Andziaks i Luki

Angelika Zając, znana jako Andziaks, i Łukasz Trochonowicz, znany jako Luka, poznali się 28 lutego 2015 roku podczas imprezy w warszawskim klubie DeLite. Ich pierwsze spotkanie miało miejsce, gdy Angelika schodziła po schodach, a Łukasz stał na didżejce; oboje zwrócili na siebie uwagę. Po krótkiej rozmowie nawiązali kontakt na Facebooku i umówili się na kolejne spotkanie. Po półtora roku związku, jesienią 2016 roku, para zdecydowała się na rozstanie, tłumacząc to różnicami w oczekiwaniach i niedojrzałością. Po dziewięciu miesiącach wrócili do siebie, uznając, że przerwa była potrzebna i pozytywnie wpłynęła na ich relację. Dwa miesiące po ponownym zejściu się, zamieszkali razem.

W 2019 roku para ogłosiła, że spodziewa się dziecka, a ich córka Charlotte urodziła się 8 maja 2020 roku. 11 lipca 2020 roku Łukasz oświadczył się Angelice, a 14 lipca 2022 roku wzięli ślub. Obecnie Andziaks i Luka są jedną z najpopularniejszych par w polskim internecie, dzieląc się swoim życiem prywatnym i zawodowym z szeroką publicznością.

