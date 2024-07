Jillian Michaels jest jedną z najbardziej znanych amerykańskich trenerek. Słynie z ostrego traktowania swoich podopiecznych i motywowania ich za wszelką cenę. Nie jest tak miła jak Ewa Chodakowska ani roześmiana jak Mel B – cechuje ją konkret i nieprzebieranie w słowach.

Dieta Jillian Michaels

Jillian Michaels zaleca stosowanie diety 80/20. Oznacza to, że 80% diety stanowi zdrowe i pożywne jedzenie, natomiast przekąski – 20%. Dopuszcza więc desery i inne smakołyki, do których mamy słabość, jednak nie mogą one przeważać nad pełnowartościowymi posiłkami. Podkreśla także rolę zjadania czterech posiłków dziennie, z czego ostatni musi być pozbawiony węglowodanów.

Ćwiczenia Jillian Michaels

Jillian Michaels podczas swoich treningów zaleca wykonywanie ćwiczeń, które angażują jak najwięcej partii mięśni jednocześnie – są to tak zwane ćwiczenia wielostawowe, do których należy m.in. plank, czyli deska. Trenerka wychodzi z założenia, że podczas wykonywania treningów siłowych jednocześnie jest robiony trening cardio, w związku z tym samym ćwiczeniom aerobowym nie poświęca zbyt wiele czasu. Łączy elementy kickboxingu, pilatesu, jogi i treningów stricte siłowych.

Podczas nagrań swoich treningów Michaels zwykle ćwiczy z dwiema dziewczynami – jedna wykonuje łatwiejszy, a druga trudniejszy wariant ćwiczenia, natomiast sama Jillian po zademonstrowaniu wzorcowego wykonania objaśnia szczegółowo jak powinny wyglądać. Jej najbardziej znany trening 30 Day Shred nazywany jest przez ćwiczących trzydziestodniową mordęgą, ale za to bardzo skuteczną. Co dziesięć dni podwyższa się stopień trudności ćwiczeń (Level 1-3).

Dla kogo są treningi z Jillian Michaels?

Jeśli nie możesz znieść, gdy ktoś na ciebie krzyczy i nie ma dla ciebie litości – wybierz raczej trening Ewy Chodakowskiej. Jillian jest dla osób, które potrzebują prawdziwej mobilizacji i tak zwanego kopa.