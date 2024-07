Jagody jałowca pospolitego, czyli inaczej jodłowca, są wykorzystywane nie tylko w ziołolecznictwie, ale także w kuchni jako przyprawa wzbogacająca smak i aromat. W Niemczech zmielone owoce jałowca są stosowane jako zamiennik pieprzu.

Reklama

Jałowiec pospolity jako przyprawa

Szyszkojagody, czyli owoce jałowca pospolitego, są bardzo cenione w kuchni ze względu na swój balsamiczny aromat oraz korzenny, gorzko-słodki smak. Świeże jagody są zbyt gorzkie, dlatego wykorzystuje się przede wszystkim suszone. Przechowuje się je w całości, a tuż przed dodaniem – rozgniata, by uwolnić aromat. Dodawane są głównie do ciężkostrawnych i tłustych potraw, które mogą powodować wzdęcia, np. do:

bigosu,

zupy ze świeżej kapusty,

buraczków,

sosów,

marynowanych grzybów.

Jałowiec znajduje zastosowanie w przyprawianiu mięs, zwłaszcza dziczyzny, ponieważ ma ona najbardziej wyrazisty smak. Rozdrobnione jagody dodaje się także do kiełbas i pasztetów. Jałowiec dobrze komponuje się z pietruszką, czosnkiem, liśćmi laurowymi oraz tymiankiem. Dodatkowo drzewo jałowca pospolitego wykorzystuje się, by w dymie jałowcowym wędzić mięso i wędliny.

Jałowiec pospolity w przetworach

Z owoców jałowca sporządza się także:

wódkę jałowcówkę,

gin,

syropy,

wina,

nalewki,

piwa.

Piwo jałowcowe jest regionalnym napojem popularnym szczególnie na Mazowszu, nazywane jest również piwem kozicowym, ponieważ młode pędy jałowca pospolitego, z którego wytwarza się ten napój, to tak zwane kozice. Ma zastosowanie przede wszystkim jako napój rozgrzewający. Z kolei nalewka polecana jest przy niestrawności i przeziębieniu.

Zobacz także

Reklama