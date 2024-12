We wrześniu Tomasz Jakubiak ujawnił, że zdiagnozowano u niego nowotwór. Choć szef kuchni badał się regularnie, lekarze przez długi czas nie mogli znaleźć przyczyny jego dolegliwości. Dopiero po rezonansie magnetycznym okazało się, że juror programów kulinarnych TVN ma raka. W dodatku w momencie odkrycia choroby nowotwór był już w zaawansowanym stadium i zaatakował kości miednicy oraz kręgosłup kucharza. Jakubiak rozpoczął nierówną walkę z rakiem i poddał się chemioterapii. Ze względu na kosztowne leczenie zorganizował zbiórkę pieniędzy w sieci. Dzięki wpłatom darczyńców szef kuchni mógł rozpocząć nowy etap leczenia w klinice w Izraelu. Jakubiak opowiedział, jak wyglądał pierwszy dzień w tamtejszym szpitalu.

Tuż przed lotem Tomasz Jakubiak wydał oświadczenie ws. dalszego leczenia. Szef kuchni podziękował wszystkim za wsparcie i nie ukrywał, że był wzruszony wyprawioną kolacją charytatywną, która odbyła się w Gdańsku. W poniedziałek, 2 grudnia juror programów kulinarnych poleciał do Izraela razem z żoną i dzieckiem.

Właśnie Jakubiak poinformował, że jest już na miejscu. Juror znany z takich programów jak „MasterChef” oraz „MasterChef Junior” przeszedł pierwsze badania i czeka na wyniki. Zwrócił się do internautów, by zapewnić, że czuje się dobrze. Dodał, że opieka zdrowotna w Izraelu wygląda zupełnie inaczej niż w Polsce.

Po całym dniu spędzonym w izraelskim szpitalu stwierdzam, że przeniosłem się zupełnie w jakiś kosmos totalny. Tutaj opieka wygląda stanowczo inaczej. Ja mam swój pokoik, w którym jestem leczony. Moja rodzina mieszka dwa piętra wyżej w hotelu, więc na noc mogę spokojnie do nich chodzić. Też ze mną przebywają w ciągu dnia, całkiem sporo czasu. Wszystko jest fajnie poukładane. Przeszedłem już dzisiaj pierwsze badania, czekam na kolejne plus na wyniki, no i zobaczymy, co będzie się działo

– przekazał za pośrednictwem Instagrama.