Tymianek ma działanie antyseptyczne, detoksykujące, wspiera odchudzanie i pomaga na trawienie.

Właściwości lecznicze tymianku są wykorzystywane także w chorobach skóry, do łagodzenia napięcia czy w leczeniu kaszlu.

Ziołowy sposób na trawienie – tymianek pospolity

Tymianek pospolity w formie naparu polepsza pracę wątroby i działa żółciopędnie. Wpływa pozytywnie także na perystaltykę jelit, dlatego można go stosować przy problemach z trawieniem. Argumentem przemawiającym za wykorzystaniem tymianku w przypadkach niestrawności są jego właściwości rozkurczowe – pomogą zlikwidować ból brzucha.

Napar z tymianku na pasożyty układu pokarmowego

Tymianek pod postacią herbatki działa na organizm detoksykująco, usuwa nadmiar wody, przez co też wspiera odchudzanie i zapobiega biegunce. Zawartość garbników powoduje natomiast, że tymianek zastosowanie znajduje także w zwalczaniu pasożytów układu pokarmowego, takich jak glista ludzka czy owsiki.

Właściwości odkażające tymianku w leczeniu chorób skóry

Dzięki właściwościom antyseptycznym tymianek pospolity w formie naparu albo olejku stosuje się w leczeniu chorób skóry i jamy ustnej oraz gardła. Dobrze sprawdza się do przemywania liszajów, czyraków, trądziku i zmian wrzodowych na skórze. Naparem można też płukać gardło podczas anginy i jamę ustną, w której rozwinął się stan zapalny. Pomoże to też odbudować uszkodzenia śluzówki i dziąseł. Olejek z tej rośliny ma jeszcze silniejsze działanie odkażające i likwiduje grzyby, w tym drożdżaki. Z tego powodu nadaje się do leczenia skóry głowy objętej łupieżem i łojotokiem.

Tymianek udrażnia drogi oddechowe

Tymianek rozrzedza zalegającą w oskrzelach wydzieliną i pomaga w jej odkrztuszaniu, oczyszcza też zatoki i zakatarzony nos. Oprócz działania oczyszczającego drogi oddechowe tymianek zwiększa odporność organizmu na infekcje. Ze względu na działanie rozkurczowe zioło to może być stosowane nawet w astmie.

Tymianek pospolity w kuchni pozwala przyrządzić niepospolite potrawy

Tymianek pasuje do dziczyzny, drobiu, cielęciny i ryb, a także do grzybów. Sprawdzi się jako główna przyprawa albo w towarzystwie np. liścia laurowego, czosnku, cebuli czy zielonej pietruszki.