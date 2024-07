Kolendra jest nie tylko przyprawą ale i cennym zielem leczniczym. lecznicze kolendry są ogromne. Doskonale wpływa na układ trawienny, ma działanie antyoksydacyjne, przeciwzapalne, uspokajające, przeciwbólowe, przyspiesza gojenie i łagodzi skutki oparzeń oraz obniża stężenie cholesterolu we krwi.

Reklama

Kolendra – składniki odżywcze

Kolendra oraz pozyskiwany z niej olejek zawierają szereg substancji i związków, które wpływają korzystnie na ludzki organizm. Są to m.in. polifenole, kwasy organiczne, aminokwasy (glutamina, asparagina, arginina), flawonoidy, kumaryny, ponad 24 składniki mineralne, wśród których najwyższe stężenie ma potas, wapń. Ponadto znajduje się w niej olejek eteryczny oraz witaminy C, A, B2.

Kolendra - właściwości lecznicze – kwiaty i olejek z kolendry

Kolendra wykazuje działanie przeciwbakteryjne (na niektóre szczepy bakterii) oraz przeciwgrzybicze. Pobudza wydzielanie żółci, przez co poprawia i reguluje pracę układu pokarmowego, zapobiega niestrawności oraz wzdęciom poprzez działanie rozkurczowe i wiatropędne. Okłady z dodatkiem olejku z kolendry łagodzą ból oraz obrzęki szczególnie spowodowane oparzeniami. Udowodniono, że olejek z kolendry stosowany w aromaterapii może mieć działanie uspokajające i przeciwlękowe. Ponadto olejek ten posiada zdolność do wyłapywania wolnych rodników, przez co działa antyoksydacyjnie.

Kolendra: zastosowanie w kuchni i przemyśle kosmetycznym

Świeżą kolendrę stosuje się podobnie, jak natkę pietruszki (nawet przypomina ją wyglądem) dodaje pod koniec gotowania, spożywa na surowo, albo stosuje jako dekorację.

Zobacz także

Świeża kolendra ma bardzo delikatny, lekko cytrusowy smak. Najczęściej w polskiej kuchni stosowana jest kolendra w formie suszonych ziaren, nieco bardziej aromatycznych od świeżych liści. Wówczas dodawana jest do różnego rodzaju marynat, mięs, pieczywa, ryb, sałatek lub zup. Kolendra jest składnikiem mieszanek przypraw, szczególnie orientalnych: curry i garam masala. Jest również bardzo popularną przyprawą szczególnie w kuchni indyjskiej, tajskiej i greckiej. Olejek z kolendry dodawany jest do zapachowych mydeł oraz balsamów.

Reklama