Tomasz Jakubiak w niełatwym wyznaniu. „Alkoholikiem byłem”

Cała Polska trzyma kciuki za Tomasza Jakubiaka, który walczy z rzadkim typem nowotworu złośliwego. O swoich poważnych problemach zdrowotnych szef kuchni opowiedział we wrześniu. Juror programów kulinarnych w niedzielę, 15 grudnia pojawił się w reportażu „Dzień dobry TVN”. Widzowie mogli lepiej poznać historię jego i żony Anastazji. Okazało się, że para nie po raz pierwszy staje razem w obliczu trudnej sytuacji. Jakubiak wyznał, że w przeszłości zmagał się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Choć jego wybrance początkowo było ciężko na początku związku, pomogła kucharzowi. Postawiła sprawę jasno i w pewnym momencie nawet zagroziła odejściem. Te nieznane kulisy rzucają nowe światło na małżeństwo gwiazdora TVN. Takiego reportażu o chorym szefie kuchni widzowie z pewnością się nie spodziewali.

Od początku grudnia Tomasz Jakubiak leczy się w prywatnej klinice w Izraelu. Dzięki wsparciu darczyńców mógł polecieć za granicę razem z żoną Anastazją i małym synkiem. W reportażu „Dzień dobry TVN”, który pojawił się 15 grudnia, szef kuchni opowiedział o początku znajomości z ukochaną. Przypomniał, że kobieta zaszła w ciążę już na pierwszej randce. Kucharz, choć był mocno zaskoczony, zdecydował się kontynuować tę relację. Przyznał jednak, że nie było łatwo, ponieważ wówczas miał poważne problemy z używkami.

O tych trudnych początkach relacji opowiedziała także Anastazja. W reportażu „Dzień dobry TVN” żona Tomasza Jakubiaka nie ukrywała, że mąż nie zawsze traktował ją dobrze. Dodała jednak, że cały czas wierzyła w szczęśliwe zakończenie ich historii. Była przekonana, że szef kuchni jest dobrym człowiekiem i zrobi wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo jej i dziecku.

Sam powiedział i przyznał, że był wstrętny. Pomimo tego, że był okropny, to wiedziałam, byłam spokojna o to, że będę miała z nim dziecko, bo widziałam w jego oczach, że on jest dobrym człowiekiem, że nigdy mnie nie skrzywdzi

Para miała sporo problemów – nie tylko nałogi Tomasza Jakubiaka. Początkowo przyszli rodzice nie mieli gdzie mieszkać. Co jakiś czas się przeprowadzali. To jeszcze bardziej nasilało napięcia.

Anastazja nie gryzła się w język, opowiadając o demonach swojego partnera. Przez długi czas jednak cierpliwie znosiła jego zachowanie. Przyznała, że sama w tym czasie również była zagubiona. Na szczęście oboje wyszli z tego obronną ręką, a trudne doświadczenia traktuje jako naukę.

Święty nie był i dawał mi popalić. Miałam taką dozę (przyp. red. – cierpliwości), że po prostu jest pogubiony. Ja też byłam w mocnym chaosie i tak stwierdziłam, że, jak to mówią, im trudniejszy partner, tym fajniejsza chyba nauka. I może to było to

Pojawiały się jednak momenty zwątpienia. Był czas, że Anastazja rozważała zakończenie związku. Postanowiła odpuścić, gdy zrozumiała, że nie uratuje partnera, jeśli on sam nie będzie nad sobą pracował. Widmo rozstania okazało się kluczową chwilą. Jakubiak zaczął się zmieniać i zrezygnował z używek.

Na początku bardzo chciałam wejść w rolę tego ratownika, ale jak osoba uzależniona nie chce wyjść z jakiegoś nałogu, to nie zdziałasz nic, dopóki ta osoba nie będzie chciała z tego wyjść. Na początku to była taka obojętność, później była mocna złość i agresja, a potem myślę, że już doszliśmy do takiego punktu, że stwierdziłam, że po prostu jest mi to obojętne – że albo się zmieni i przestanie, a jak nie, to po prostu się rozstaniemy. Chyba to był taki kluczowy moment, bo już jak odpuściłam całkowicie, to wtedy on właśnie postanowił, że się zmieni i że odstawia wszelkie używki

– przyznała Anastazja.