Początkom związku zawsze towarzyszą intensywne emocje – euforia, niepewność, radość i tęsknota. Żeby gładko przebrnąć przez te niełatwe początki, należy budować w związku zaufanie i wzajemny szacunek.

1. Nie spiesz się – pośpiech nie jest wskazany w zasadzie w niczym (może poza, jak mówi stare powiedzenie, łapaniem pcheł). Nie chodzi o to, żeby zgrywać trudną do zdobycia, ale jeśli pójdziecie do łóżka na pierwszej randce, raczej nie możesz liczyć na to, że będzie to początek długiej i szczęśliwej relacji. Początki związku to stopniowe odkrywanie siebie – wykładając od razu kawę na ławę pozbawisz partnera przyjemności z poznawania cię. Nie przyspieszaj też tego, żeby już w drugim tygodniu znajomości koniecznie poznać jego rodziców, a w drugim miesiącu się zaręczać. Delektujcie się!

2. Nie smsuj z nim na poważne tematy – sms to z założenia krótka wiadomość. Podobnie wiadomości na komunikatorach Messenger czy WhatsApp. Taka forma nie sprzyja długim dysputom, podczas których poruszane są poważne tematy. Absolutnie nie jest to też odpowiednie miejsce na to, by rozprawiać o przyszłości waszego związku. Zresztą nie należy tego robić nie tylko na początku związku – ważne rzeczy omawiajcie na żywo.

3. Nie ukrywaj ważnych rzeczy – zwłaszcza takich, które mogą wpływać na waszą relację. Co może być taką rzeczą? Na przykład fakt, że pracujesz ze swoim byłym – obecny partner w końcu się o tym dowie i może zinterpretować twoje milczenie jako dowód na to, że między wami wciąż iskrzy.

4. Nie obgaduj swojego byłego ani jego byłej – oczywiście rozmowy o przeszłości są ważne, ponieważ możecie się z nich wiele dowiedzieć o sobie nawzajem. Jednak czym innym jest rozmowa o byłych partnerach okazując im szacunek, a czym innym wyśmiewanie. Gdy źle mówisz o jego byłej, pośrednio podważasz jego gust i wybór, a nikt nie lubi być krytykowany. Z kolei gdy źle wyrażasz się o swoim ex, dajesz sygnał facetowi, że jeśli się rozstaniecie, to na pewno pójdą w świat jego wszelkie wady.

5. Nie musisz wszystkiego wiedzieć od razu – nie wypytuj go o historię chorób w rodzinie czy listę byłych dziewczyn. Oczywiście bądź ciekawa jego i jego doświadczenia, ale nie przesłuchuj go. Początki związku to czas na stopniowe poznawanie.

6. Nie bądź nachalna – daj mu trochę przestrzeni i nie zawłaszczaj jej, szczególnie na początku. Gdy zechce się nią z tobą dzielić, z pewnością to zrobi. Randki dwa razy w tygodniu są wystarczające, by się sobą nacieszyć i za sobą... potęsknić.

7. Zachowaj pewne rzeczy dla siebie – oczywiście bliskim osobom jak najbardziej można powiedzieć, że zaczęłaś się z kimś spotykać, ale obwieszczanie tego wszem i wobec, szczególnie w mediach społecznościowych, może zostać przez niego źle odebrane. Szczególnie gdy spotkaliście się dopiero drugi raz, a ty już zmieniasz status związku. I to w dodatku na, o zgrozo, „to skomplikowane”.