Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" po kolei odznacza punkty ze swojej listy marzeń. Udział w programie całkowicie odmienił jej życie i nie tylko znalazła miłość, ale udało jej się też wykorzystać popularność po programie i wokół swojego konta w mediach społecznościowych zgromadziła całkiem sporą społeczność, a afekty jej pracy zostały docenione i Anna Bardowska nie tylko po raz kolejny znalazła się w rankingu najpopularniejszych influencerów, ale też wygrywa wiele plebiscytów. Teraz okazuje się, że uczestniczka hitowego programu TVP może pochwalić się kolejnym sukcesem i właśnie pokazała wyjątkowe zdjęcie... Sami zobaczcie!

Reklama

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się swoim szczęściem

"Rolnik szuka żony" to bezapelacyjnie jeden z największych hitów Telewizji Polskiej. Już pierwszy sezon przyciągnął widzów przed telewizory, a Marta Manowska, która wtedy dopiero zaczynała swoją przygodę z telewizją, błyskawicznie zdobyła sympatię. We wrześniu będzie można obejrzeć 12. sezon randkowego hitu, który jako jedyny ma na koncie aż tyle par, które znalazły soje drugie połówki i spełniły marzenie o założeniu rodziny. Jedną z takich osób jest Anna Bardowska, która wzięła udział w 2. edycji "Rolnika" i od tej pory nadal jest uważana za jedną z najsympatyczniejszych uczestniczek w historii programu. Obecnie Anna jest szczęśliwą żoną i mamą dwójki dzieci: Jasia i Liwii, a jakiś czas temu razem z Grzegorzem Bardowskim spełnili marzenie o własnym domu. Okazuje się, że to jeszcze nie wszystko, bo Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" właśnie pochwaliła się kolejną nowiną i ogłosiła, że wzięła udział w warsztatach kulinarnych Karola Okrasy. Jak wiadomo, influencerka uwielbia gotowa, a jej obserwatorki namawiały ją nawet do wydania własnego e-booka. Teraz Anna mogła pogłębić swoją kulinarną wiedzę. Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

Warsztaty pełne smaku i humoru! @karol.okrasa podzielił się z nami nie tylko genialnym przepisem, ale też sporą dawką kulinarnej wiedzy i dobrej zabawy. W domu postaram się odtworzyć te pyszności– trzymajcie kciuki! napisała Anna Bardowska na Instagramie.

Instgagram @ania.bardowska

Internautki są zachwycone popisami kulinarnymi Anny Bardowskiej z "Rolnik szuka żony". Uczestniczka randkowego hitu nigdy nie ukrywała, że uwielbia gotować i często prezentuje w mediach społecznościowych kolejne dania, ciasta i dzieli się ze swoimi obserwatorkami sprawdzonymi przepisami. Teraz internautki nie mają wątpliwości, że Anna ma talent kulinarny i gratulują jej fantastycznej przygody na warsztatach Karola Okrasy.

Ale ekstra, zazdroszczę

Super , gratuluje przygody

Świetna inspiracja kulinarna dla Ciebie, pyszności

Instgagram @ania.bardowska

Danie, które przygotowała Anna z "Rolnika" zachwyciło Roksanę z 8. edycji programu. Jak wiadomo, obie uczestniczki znają się i mają ze sobą dobry kontakt. Teraz Roksana wprosiła się na degustację tego wykwintnego dania:

Wpadam na degustację, wygląda obłędnie napisała Roksana z 8. edycji 'Rolnik szuka żony'

Reklama

Anna Bardowska odwdzięczyła się za komplement i napisała: zaproszę Was na takie cudo. Sądzicie, że opublikują relację ze wspólnego spotkania?