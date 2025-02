Po Eurowizji 2024 Luna przeżyła prawdziwe piekło. W rozmowie z "Światem Gwiazd" opowiedziała o utracie głosu, fali hejtu i trudnych emocjach, które doprowadziły ją do psychologa. Przez długi czas wokalistka nie mogła śpiewać i zastanawiała się, czy kiedykolwiek odzyska swoją największą pasję. Jak poradziła sobie w tych trudnych chwilach?

Luna podczas Eurowizji 2024 zajęła 12. miejsce w pierwszym półfinale, zdobywając 35 punktów. Niestety, nie udało jej się awansować do finału, ponieważ do zakwalifikowania się potrzebne było miejsce w pierwszej dziesiątce. Po powrocie z konkursu wokalistka przeżyła ogromny kryzys psychiczny. W rozmowie ze "Światem Gwiazd" wyznała, że przez długi czas nie była w stanie śpiewać, co było dla niej niezwykle trudnym doświadczeniem.

Ja wróciłam i chyba przez miesiąc w ogóle nie śpiewałam. To było w ogóle do mnie nie podobne, bo ja cały czas nawet coś mruczę pod nosem. Nawet, jak idę ulicą gdzieś, tam sobie coś podśpiewuje, a wtedy rzeczywiście no nie wiem, potrzebowałam jakiejś przerwy, potrzebowałam z powrotem wrócić gdzieś do swojego głosu i go odzyskać, bo kiedy stamtąd wróciłam, ja nie miałam tego głosu, ja go straciłam i fizycznie i symbolicznie.

- przyznała wokalistka.