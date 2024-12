Dziesiąta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dawno już dobiegła końca, ale zainteresowanie jej uczestnikami nadal nie mija. Każdy z bohaterów budzi ogromne zaciekawienie odbiorców, tym bardziej, że ostatecznie wszyscy się rozstali, choć nic na to nie wskazywało. Czy jednak pojawiła się szansa na powrót jednej z par? W najnowszym wywiadzie Kamil opowiedział o nagłej zmianie w relacji z Joasią!

Niespodziewany zwrot w relacji Joasi i Kamila ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Miniona edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia", jak żadna z poprzednich, dostarczyła widzom ogrom skrajnych emocji. Największe poruszenie budziło małżeństwo Agaty i Piotra, którzy już od podróży poślubnej nie potrafili się ze sobą dogadać. Z każdym dniem było tylko gorzej, a między nim dochodziło do coraz to ostrzejszych awantur. Po ostatniej mężczyzna wyrzucił nawet żonę z domu! Jak się spodziewano, ich małżeństwo nie przetrwało, choć w finale tylko jedna ze stron zadecydowała o rozwodzie.

Piotr bowiem nie pojawił się na spotkaniu z ekspertkami i zrezygnował z wystąpienia w ostatnim odcinku! Gdyby tego było, w wywiadzie po emisji wyznał, że nie zamierza zmieniać nazwiska, które przyjął po żonie, a do teściowej nadal zwraca się "mamo", co odbiło się szerokim echem w sieci! Nie tylko Piotr i Agata jednak wywołali zamieszanie, bo Agnieszka i Damian, którzy od początku uchodzili za najlepiej dobraną parę, również się rozstali. W finale co prawda zadecydowali o pozostaniu w małżeństwie, a nawet deklarowali, że chcą razem zamieszkać, jednak, gdy kamery ich opuściły, nie potrafili się ze sobą dogadać.

mat. prasowe

W przypadku Joanny i Kamila z kolei sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. Najpierw to on zabiegał o żonę, a gdy ta odrzuciła jego zaloty, co poskutkowało poważnym dystansem, to ona starała się o jego uwagę. Pod koniec edycji wyglądało na to, że wreszcie udaje im się porozumieć, jednak w finale i tak zdecydowali się na rozwód. W najnowszym wywiadzie dla TVN-u Kamil opowiedział o tym, jak po tych kilku miesiącach od eksperymentu i paru tygodniach od emisji programu wygląda jego relacja z Joasią. Okazało się, że nastąpił niespodziewany przełom!

Mężczyzna wyjawił, że po emisji finałowego odcinka odnowił się jego kontakt z żoną. Podkreślił jednak, że choć się ze sobą dogadują, pozostają na stopie koleżeńskiej.

Po zakończeniu emisji programu odżył na nowo kontakt między mną i Joasią. Mamy bardzo dobry, koleżeński kontakt. Nie tak dawno wspólnie braliśmy udział w programie ''Dzień Dobry TVN''

Co ciekawe, Kamil wyznał także, że utrzymuje kontakt internetowy z niektórymi uczestnikami poprzednich edycji. Mężczyzna rozwiał również wątpliwości w temacie nowej miłości. Okazało się, że póki co w jego życiu nie pojawiła się żadna kobieta, a i on nie zamierza szukać jej na siłę.

Póki co nie odnalazłem miłości, ale wierzę, że gdzieś tam ona jest. Nigdy nie szukałem i nie zamierzam szukać jej na siłę, wiążąc się tylko z potrzeby wejścia w relację z drugą osobą

Myślicie, że Joanna i Kamil mają jeszcze szansę stworzyć związek?

screen. Ślub od pierwszego wejrzenia