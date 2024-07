Żadna relacja nie potrwa zbyt długo, gdy brakuje w niej wzajemnego docenienia i poważania. Szacunek w związku jest podstawą do tego, by budować trwałe, satysfakcjonujące i oparte na partnerstwie życie we dwoje.

1. Traktujcie swój związek jak prawdziwy zespół – podejmując jakiekolwiek decyzje, weźcie pod uwagę, jaki będzie to miało wpływ na drugą osobę. Powinniście się wspierać w osiąganiu celów i współdziałać. Zwracajcie się do siebie nawzajem z życzliwością i godnością. Jeśli będziecie traktować się jak jedność, bez problemu okażecie partnerowi czy partnerce szacunek, na jaki zasługuje. Choć z pewnością nie zawsze się będziecie ze sobą zgadzać w stu procentach, w kwestiach, które dotyczą was obojga starajcie się jak najczęściej zaczynać zdania od „my”, a nie „ja”.

2. Jeśli nie zgadzacie się ze sobą, przedyskutujcie sprawę na spokojnie – rzadko zdarza się, by para była całkowicie jednomyślna. Spięcia i spory są czymś normalnym. Kiedy jednak powstają, postarajcie się je przedyskutować – spokojnie, bez urażania drugiej strony. Komentarze typu „to idiotyczny pomysł” czy „nie wierzę, że ci to przyszło do głowy” nie rozwiążą konfliktu. Wręcz przeciwnie – zdenerwują partnera, sprawią, że przyjmie postawę obronną i uniemożliwią konstruktywną rozmowę. Jeśli będziecie zachowywać się agresywnie i gniewnie, druga strona odpowie tym samym, a co więcej – zniechęci to partnera do tego, by dzielił się swoim zdaniem. Zamiast tego lepiej wysłuchać go.

3. Nauczcie się tolerować i doceniać różnice między wami – im bliższa relacja, tym więcej znajduje się różnic między ludźmi. Niestety partner nie zmieni się o 180 stopni choćby nie wiem jak się starał – doceńcie więc te zmiany, na jakie się zdobył. Resztę po prostu zaakceptujcie – wypominanie i złośliwe przytyki nic nie zmienią, a jedynie mogą sprawić, że szacunek w związku się rozpłynie.

4. Doceńcie to, co robicie dla siebie – jeśli coś się wam nie podoba w zachowaniu partnera, powiedzcie to. Ale powiedzcie również, gdy coś zrobi dobrze, np. że świetnie gotuje czy pomaga się zrelaksować po ciężkim dniu. Powiedzcie sobie co jakiś czas „dziękuję” i okażcie tę wdzięczność.

5. Miejcie szacunek do samych siebie – szanując się budujecie fundament do szacunku w związku. Unikajcie sytuacji, w których można go stracić – dbajcie o swoje ciało, nie prowokujcie innych, nie nadużywajcie alkoholu, po którym zdarza się stracić kontrolę. Starajcie się być najlepszą wersją siebie nie tylko w związku, ale i poza nim.

6. Nauczcie się znajdować kompromis – gdy się nie zgadzacie, nie stawiajcie za wszelką cenę na swoim. Znajdźcie kompromis lub najlepiej trzecie, zupełnie inne rozwiązanie, które zadowoli was oboje.

7. Wzajemna odpowiedzialność – szacunek w związku wymaga też tego, by być odpowiedzialnym za swoje zachowanie i za to, jaki ma ono wpływ na partnera. Spóźnianie się bez uprzedzenia na umówioną kolację czy bagatelizowanie problemów, którymi druga osoba chce się podzielić nie wzbudza poczucia bezpieczeństwa, zaufania, a jedynie pokazuje, że jej potrzeby nie są ważne.

8. Przeproście, gdy popełnicie błąd – błędy zdarzają się każdemu, ale nie wszyscy zdobywają się na to, by przeprosić. Słowa są ważne – to, co niewypowiedziane, praktycznie nie istnieje. Okażcie, że jest wam przykro. Nie zbywajcie partnera krótkim „przepraszam” czy jeszcze gorzej „no, sorry”. Nie przepraszajcie bawiąc się jednocześnie telefonem i nie patrząc w oczy.

9. Postawcie się na miejscu drugiej osoby – spróbujcie sobie wyobrazić, co czuje, myśli. Empatia w związku jest konieczna, bez niej trudno o szacunek.

10. Szanujcie swoje granice – nawet w najbardziej zażyłych relacjach istnieją pewne granice. Respektowanie ich jest jednym z podstawowych znaków tego, że się nawzajem szanujecie. Sprawdzanie historii rozmów na facebooku, smsów w telefonie, wtrącanie się w sprawy między partnerem a jego rodzicami/dziećmi/byłą żoną, gdy sobie tego nie życzy – nie tędy droga.

11. Dajcie partnerowi przestrzeń – każdy czasem potrzebuje chwili samotności, czasu dla siebie i czegoś w rodzaju azylu. Jeśli druga osoba pragnie pobyć trochę sama, nie narzucaj się.

Budowanie trwałego i satysfakcjonującego związku jest nie lada wyzwaniem. Jednak jak w każdej relacji, podstawą jest szacunek do siebie – bez niego największa namiętność czy fascynacja nie jest w stanie scementować relacji.