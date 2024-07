Dobre relacje w rodzinie pozwolą twoim dzieciom czuć się bezpiecznie i mieć szczęśliwe dzieciństwo. To też na ich podstawie pociechy uczą się, jak powinny wyglądać ich relacje z innymi ludźmi.

Dbajcie o dobre relacje w waszym małżeństwie

Żeby rodzina funkcjonowała dobrze, przede wszystkim rodzice muszą się ze sobą dogadywać.

Gdy dzieci widzą kłócących się rodziców, często myślą, że to one są powodem konfliktu. Nawet jeśli kłótnia rozgrywa się za zamkniętymi drzwiami, dziecko zawsze wyczuje, że coś wisi w powietrzu. Nie będzie wiedziało, o co dokładnie chodzi, ale rozpozna, że dzieje się coś niedobrego. Oczywiście to praktycznie niemożliwe, żeby w ogóle się nie kłócić. To normalne, że zdarzają się konflikty – jeśli nie możecie go rozwiązać od razu, nie udawajcie przed dzieckiem, że wszystko jest w porządku. Gdy usłyszy od was, że się pokłóciliście i jesteście trochę na siebie źli, ale to rozwiążecie, syn czy córka będzie spokojniejszy. Nauczy się też dzięki temu, że konflikty są czymś normalnym nawet między ludźmi, którzy się kochają.

A jeśli już jesteśmy przy kochaniu... okazujcie sobie ze swoją połówką uczucia także przy dzieciach. Pocałunek na dzień dobry, przytulenie, zdrobnienia, miłe słowa, dziękuję, przepraszam, proszę – to buduje poczucie intymności, a także uczy budowania i dbania o relację.

...i dobre relacje z dziećmi

Spędzajcie jak najwięcej czasu razem – od zawsze czas posiłków jednoczył wszystkich członków rodziny. To moment na to, by porozmawiać spokojnie, pośmiać się, zapytać jak minął dzień. Nie jest to natomiast czas na kazania i uwagi. Istnieje podstawowa zasada odnośnie zwracania innym uwagi – krytykuj na osobności, chwal przy innych.

Starajcie się zorganizować wspólny czas w weekend, wybierzcie się razem na wycieczkę, w odwiedziny do babci. Wieczorem pograjcie razem w coś – nieważne czy będzie to playstation czy wracające do łask gry planszowe. Istotne jest to, że będziecie razem.

Rozmawiajcie – i to jak najwięcej. Nie tylko o przyjemnych rzeczach, ale także i trudnych. Nauczycie w ten sposób dzieci, że mówienie o uczuciach, nawet tych negatywnych, jest czymś naturalnym. Nawet jeśli jesteście ogólnie zajęci i trudno znaleźć czas na to, by usiąść i na spokojnie porozmawiać z dzieckiem, starajcie się wykorzystać każdy moment na krótką pogawędkę . Może to być podczas nakrywania do stołu czy zmywania naczyń.

Szanujcie się nawzajem – szacunek oznacza nie tylko zwracanie się do siebie w kulturalny sposób. To także akceptowanie decyzji dziecka – o ile są one w obrębie granic, które ustaliliście. Szacunek okażecie również pozwalając na coraz większą samodzielność dzieci.