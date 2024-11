Od kilku tygodni w show-biznesie przewija się temat niespodziewanego rozstania Agnieszki Kaczorowskiej z mężem. Choć z początku oboje konsekwentnie milczeli, nagle zaczęli udzielać wywiadów i na forum publicznym poruszać prywatne sprawy. Szczególnie szerokim echem odbiła się rozmowa z Maćkiem Pelą, który ujawnił wiele szczegółów. Teraz w rozmowie z naszą reporterką swoim zdaniem w tym temacie podzieliła się Doda, która sama niedawno rozstała się z partnerem.

Gdy na początku października do mediów zaczęły docierać informacje o rozpadzie małżeństwa Agnieszki Kaczorowskiej i Maćka Peli, nikt początkowo nie chciał w nie wierzyć. Trwająca dość długo cisza obu stron wydawała się jednak fanom coraz bardziej zastanawiająca, aż w końcu w programie Kuby Wojewódzkiego aktorka potwierdziła domysły.

Nie minęło wiele czasu, a Maciej Pela udzielił wywiadu dla "Dzień Dobry TVN", gdzie otworzył się jeszcze bardziej, niż była żona. Przyznał nawet, że sam był zaskoczony rozstaniem, a zdecydować miała o nim Agnieszka i to z dnia na dzień. Jego słowa w ułamku sekundy rozpętały medialną wrzawę. Chociaż z początku wydawało się, że duet rozwiedzie się w ciszy, stało się wręcz odwrotnie. Teraz w rozmowie z Patry.pl odniosła się do tego Doda, która sama niedawno przeżyła rozstanie.

Wokalistka od dawna pilniej strzeże swojej prywatności. Nie ukrywa więc, że zachowanie Kaczorowskiej i Peli jest dla niej szokujące.