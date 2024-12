Fani "Hotelu Paradise" trzymali mocno kciuki za relację Sandry i Mateusza, którzy mieli "swój moment" w 9. edycji show. Niestety, ich związek ostatecznie nie przetrwał. Teraz uczestniczka miłosnego show po raz pierwszy zdradziła swoje plany i wyznała, że ... miała propozycję udziału w innym formacie. Co zaważyło na tym, że trafiła do "Hotelu"? Tego się nie spodziewacie!

Widzowie poznali Sandrę w 9. edycji "Hotelu Paradise", gdzie udało jej się nawiązać romantyczną relację z Mateuszem i choć związek nie przetrwał próby czasu, uczestniczka z pewnością na długo zapisze się w pamięci widzów. Teraz, gdy emocje po wielkim finale już nieco odpadły, Sandra zdecydowała się opowiedzieć o swoich planach na przyszłość. Nawiązała też do castingu do "Hotelu Paradise" i wyjawiła, że wahała się jeszcze nad udziałem w innym programie:

Ja planowałam pójść do ''Hotelu'' bardzo długo, zanim się zgłosiłam, ale dostałam zaproszenie do ''Love Island''. W tym samym czasie stwierdziłam, że spróbuję, że pójdę do ''Hotelu'' (...) i powiem Ci szczerze, że bardziej przekonała mnie perspektywa bycia w ''Hotelu''

- powiedziała Sandra.