To, jaki rower wybrać, zależy od rodzaju podłoża, po jakim planuje się jeździć. Wygodny rower miejski nadaje się przede wszystkim na drogi utwardzone. Rower szosowy to najlepszy wybór dla kolarzy wyścigowych, doskonały także jako rower do triathlonu.

Reklama

Najpopularniejsze w Polsce rowery górskie są idealne na trudne warunki podłoża. Rower kolarski, zwany także szosowym, stosuje się w sporcie wyczynowym, do jazdy wyłącznie po asfalcie. Co wybrać? Podpowiadamy w poniższym tekście.

Czym się kierować i jaki rower wybrać, aby był wygodny

Na co zwrócić uwagę przy zakupie roweru? Należy dobrać odpowiedni rozmiar roweru. Na rowerze musi się dobrze i wygodnie siedzieć. Siedząc, trzeba wyprostować nogę i oprzeć piętę na dolnym pedale. Wysokość siodełka jest regulowana. Jeżeli nie jest możliwy wyprost nogi w kolanie, to oznacza, że rozmiar ramy nie jest odpowiedni. Przy staniu nad ramą jej górna rura powinna się znajdować minimum 2-7 cm od krocza. Wymiar ramy to odległość nogi od krocza do ziemi w bucie na płaskiej podeszwie minus 33-38 cm. Przy wyborze wielkości ramy należy także uwzględnić wielkość kół w calach dostosowaną do wzrostu.

Jednak przy wyborze roweru, oprócz rozmiaru, najważniejsze jest jego przeznaczenie.

Reklama

Zobacz także

Rodzaje rowerów