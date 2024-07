Małgorzata Rozenek-Majdan w ostatnim czasie zmaga się z nieprzychylnymi komentarzami odnośnie swojego wyglądu. Internauci zarzucają jej nadmierne poprawianie urody i niemalże każdy post wstawiony przez celebrytkę jest szumnie komentowany. Teraz miarka się przebrała i Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła w swoim stylu rozliczyć się ze złośliwościami internautów. Zobaczcie!

Reklama

Małgorzata Rozenek-Majdan w ogniu krytyki

Była prowadząca "Dzień Dobry TVN"- Małgorzata Rozenek-Majdan jest na celowniku internautów od kilku lat. Fani bacznie śledzą każdy jej nowy post zamieszczony w sieci i od razu ruszają do sekcji komentarzy. Mimo że Rozenek-Majdan zapewne liczy się z tym, że nie wszyscy internauci są jej przychylni to celebrytka opublikowała zdjęcie, na którym pozuje na swoim rowerze i zwróciła się do internautów:

Niedziela na sportowo. A Wy jak spędzacie dzień? - napisała Rozenek.

Zamiast odpowiedzi na zadane pytanie Małgorzata Rozenek-Majdan pod swoim postem musiała czytać przykre słowa na temat jej wyglądu. Internauci zarzucili jej, że strój, który wybrała jest nieodpowiedni do jazdy na rowerze. Co więcej, po raz kolejny fani dopatrują się zmian w wyglądzie prezenterki i sugerują nadmierne poprawianie jej urody.

Czy nie tylko mi się wydaję to, że Pani Rozenek coś zmieniła w twarzy? Bo widać, że jej twarz jest zupełnie inna

Ah te idealnie ułożone włosy i super strój sportowy. To się nie nadaje na rower

Dokładnie tak samo na tym samym rowerze- przecież tak wygląda życie... - grzmią fani.

Małgorzata Rozenek-Majdan nie wytrzymała. Postanowiła odpisać fance słowami:

No wiem, w końcu komu chce się stroić na rower?

@m_rozenek

Dodatkowo internauci zwrócili uwagę na to, że celebrytka nie ma na głowie kasku! Jednak ta postanowiła szybko to sprostować:

Zobacz także

Kask przy wyjeździe od razu na głowę! - odpisała na zarzuty Rozenek-Majdan.

Co ciekawe, Małgorzata Rozenek-Majdan w ostatnim czasie udostępniła wiadomość od jednej z internautek, która postanowiła wyrazić swoją dezaprobatę na zachowanie internautów, którzy czują się bezkarni i hejtują prezenterkę. Widać, że była prowadząca "Dzień Dobry TVN" liczy na wsparcie fanów i słowa otuchy dodają jej wiatru w żagle.

Reklama

Zobacz także: Małgorzata Rozenek chwali się radosnymi wieściami. Pęka z dumy