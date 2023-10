Po rodzinnych świętach spędzonych w Polsce, Anna i Robert Lewandowscy wraz z córkami powrócili do słonecznej Hiszpanii. Popatrzcie, jak rodzina spędza czas przed nowym rokiem. Te kadry z udziałem Klary i Laury to najsłodsze, co dziś zobaczycie!

Anna Lewandowska chwali się rozczulającymi kadrami z córkami

Zaledwie kilka dni temu Anna i Robert Lewandowscy z córkami świętowali Boże Narodzenie. Zgodnie z zapowiedziami, sportowe małżeństwo okres bożonarodzeniowy spędziło w rodzimej Polsce, dzieląc się w sieci poruszającymi zdjęciami i nagraniami w towarzystwie bliskich. Teraz rodzina powróciła już do Barcelony, gdzie niebawem przywita Nowy Rok.

Zanim jednak przyjdzie czas na huczne celebrowanie Sylwestra, Anna i Robert Lewandowscy pochwalili się tanecznymi umiejętnościami, publikując na Instagramie nagranie, na którym szaleją w klubie tańcząc zmysłową bachatę. Po wieczorze spędzonym ze znajomymi, Anna Lewandowska opublikowała kulisy aktywnego poranka, a my patrzymy tylko na córki trenerki i sławnego piłkarza.

Na InstaStories opublikowanym przez Annę Lewandowską widzimy, jak opiekuńcza Klara Lewandowska, która uczy się już czwartego języka, z ogromną troską uczy małą Laurę jazdy na rowerze. Dziewczynka delikatnie dłonią naprowadza młodszą siostrę na właściwą drogę, lekko ciągnąc za sobą różowy czterokołowiec.

Patrząc na te kadry trudno nie zgodzić się z najnowszym wyznaniem żony zawodnika FC Barcelony, w który, Anna Lewandowska przyznała że widzi swoje odbicie w Klarze. 5-latka jest równie ambitna jak jej rodzice, uwielbia aktywność fizyczną, języki obce, ale też ochoczo pomaga mamie w prowadzeniu treningów na żywo. Trzeba przyznać, że z Klary rośnie prawdziwa gwiazda sieci!

